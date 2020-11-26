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أخبار البلد

في اليوم العالمي للقضاء على العنف.. القومي للمرأة يضيء أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أضاء المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي.

وبذلك قد انضموا إلى المجتمع العالمي في إطلاق حملة الــ 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن دعوة لوّن العالم برتقاليًا في إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وكان المجلس القومى للمرأة قد أضاء مساء أمس، الأربعاء، مبناه الرئيسى باللون البرتقالى، وذلك للعام الثالث على التوالى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، و بدء فعاليات حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار "كونى" وتستمر حتى ١٠ ديسمبر.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، بأنه قد تم إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره. 

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر لديها رؤية واضحة وخطوات جادة تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة وجود دعم قوى ودائم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، وإيمان راسخ بحماية فتيات ونساء مصر، وتأكيد الرئيس الدائم بأن سيدات مصر لهن حقوق إنسانية لا يمكن المساس بها.

كما تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، للمبادرة التى اتخذتها الوزارة تحت رعايته بإضاءة محكمة الأسرة بحلوان ومحكمة الأسرة بالزيتون باللون البرتقالي تزامنا مع بدء الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أن وزارة العدل دائما داعمة ومساندة لقضايا المرأة وراعية لحقوقها.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تلك المبادرة تعد استمرارا  للجهود الداعمة التى تتخذها الدولة المصرية تجاه مناهضة العنف ضد المرأة، وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة الفاعل في عملية البناء والتنمية، ودورها الأساسي فى تنشئة الأجيال القادمة.

في اليوم العالمي للقضاء على العنف.. القومي للمرأة يضيء أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي
في اليوم العالمي للقضاء على العنف.. القومي للمرأة يضيء أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي
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