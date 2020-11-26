اليوم.. انتهاء فعاليات أسبوع البيئة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

أقيمت عدة فعاليات، ضمن أسبوع البيئة، الذي تنظمه كلية التربية النوعية جامعه عين شمس في الفترة من 21-26 نوفمبر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور مصطفي قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية ولفيف من السادة أعضاء هيئه التدريس.





وافتتح الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية اليوم معرض الكساء الشتوي للطلاب و معرض للكتاب و3 ورش فنية للرسم والنحت والتصوير بمشاركة طلاب من جميع اقسام الكلية وذلك بحرم الكلية ، بمعاونة بعض من أعضاء هيئة التدريس بالكلية واتحاد الطلاب وعشيرة الجوالة .





وأكد الدكتور أسامة السيد عميد الكلية ان مثل هذه الفاعليات تساعد الطالب من كافة النواحي وترفع عن كاهل بعض الاسر بعض المعاناة والتكاليف لبعض الملبوسات كما تساهم في رفع ثقافة الطلاب ووعيهم في مجالات مختلفة من خلال أقامه معرض للكتاب يجعل الطالب مطلعا علي نواحي ثقافية مختلفة وترفع من ثقافته في كافه المناحي كما تساهم في رفع الذوق الفني للطلاب وتعلمهم النظام والذى كان ملحوظا فى طابور العرض الذي إقامة اتحاد الطلاب.





وأشاد الدكتور أسامة بدور الدكتور عمرو خليل و حسن تنظيمه لأسبوع البيئة وللتنوع الذي يشهده من ورش ومعارض وندوات تساهم في رفع الوعي التعليمي و الاجتماعي و الفني وتنمية روح العمل كفريق، كما أشاد بدور الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب والجوالة وتمني استمرار مثل تلك الفاعليات الهادفة مع اتخاذ كافه التدابير الاحترازية خلال اقامتها.



