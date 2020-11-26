الإجراءات الوقائية والروح الرياضية.. وصايا برلمانية لمشجعي الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

قبل نهائي أفريقيا.. برلماني يوجه رسالة للإعلام الرياضي ومشجعي الأهلي والزمالك
منعا لظهور بؤرة كورونا.. 6 إجراءات لمشجعي الأهلي والزمالك على المقاهي
نهائي إفريقيا.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب المقاهي والمشجعين المخالفين
ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، النهائي التاريخي بين فريقي الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخ البطولة، والذي يترقبه المصريون بشغف كل يشجع فريقه، إلا أن توالي إصابات فيروس كورونا وتوقعات الموجة الثانية في مصر بخلاف التعصب الرياضي، كل ذلك دفع النواب لتقديم العديد من النصائح والمقترحات للمشجعين وأصحاب المقاهي قبل النهائي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.
رسالة للإعلام والجماهير
بدأ النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، الرسائل البرلمانية بالتأكيد على ضرورة التزام الحياد والروح الرياضية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وحتى بعد انتهاء المباراة منعا لإثارة الفتنة والتعصب بين جماهير الفريقين، خاصة في ظل أهمية هذه البطولة الأفريقية وأهمية مباريات "الديربي" التي تجمع قطبي الكرة المصرية.
كما أكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية دور الإعلام الرياضي في هذا التوقيت وذلك من خلال التزام الحياد والروح الرياضية في موضوعاتهم وتعليقاتهم خاصة لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، دائمي الظهور في القنوات الفضائية ومقدمي البرامج، على أن يتم فرض عقوبات رادعة على المتعصبين والمخالفين منهم.
وأيد النائب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالة أي مخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة، بجانب المبادرات التي أطلقها الوزير لمواجهة التعصب بين الجماهير وأبرزها "لا للتعصب".
كما أيد المبادرات التي أطلقها بعض المسئولين لدعم الروح الرياضية بين الفريقين ومنها أن يتقاسم الفريق الفائز رفع الكأس مع نظيره الخاسر بعد انتهاء المبارة في رسالة لعدم التعصب، مشيرا إلى أن التعصب الكروي لا يوجد بين اللاعبين المنافسين بل بين الجماهير التي تشجع وتهتف باسم الفريق.
ودلل وكيل لجنة الرياضة على ذلك بروح المرح والمودة التي تجمع بين اللاعبين قبل وبعد المباريات، مرجعا سبب ظهور حالات التعصب بين المشجعين إلى الحماس الزائد لدى البعض في تشجيع فرقته المفضلة.
احذروا بؤرة كورونا
بدوره حذر النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالمجلس، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال قمة أفريقيا بين الأهلي والزمالك، بعد غدا الجمعة، خاصة في ظل زيادة التجمعات المقرر ظهورها يوم المباراة، لذلك لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.
كما أكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة تحديد أعداد المشاهدين والمشجعين في المقاهي بحسب الطاقة الاستيعابية للمكان مع الحرص على التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، بجانب حظر الشيشة وتقديم المشروبات في أكواب ورقية تستخدم مرة واحدة فقط.
وشدد النائب على ضرورة على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل استاد القاهرة مع إجراء المسحات الطبية اللازمة للاعبين واستبعاد مصابي كورونا، على أن يتم تشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات يوم المباراة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوقيع العقوبات على المخالفين.
واختتم وكيل لجنة الصحة بأن زيادة التجمعات دون تطبيق الاجراءات الاحترازية يهدد بوجود بؤر انتشار لفيروس كورونا خاصة في ظل توقعات الموجة الثانية وتزايد الإصابات خلال الشتاء الجاري.
عقوبات رادعة للمخالفين
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا، لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة، تزامنا مع مباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك، تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، فضلا عن تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا.
نفى مجلس الوزراء، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار، أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبل، تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر ان تجري يوم 27 نوفمبر المقبل بين قطبي الكرة المصرية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عقوبات للمخالفين بالمقاهي والكافيهات، حيث قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا عقب إلغاء حظر التجول، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.
وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص أيضا على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه.. إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة، هذا بالإضافة إلى عقوبة أخرى تنتظر مدخني الشيشة على المقاهي، والتي لا تزال محظورة بسبب فيروس كورونا، وهناك غرامة مطبقة للمخالفين تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة 4 آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.