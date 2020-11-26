الإجراءات الوقائية والروح الرياضية.. وصايا برلمانية لمشجعي الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

قبل نهائي أفريقيا.. برلماني يوجه رسالة للإعلام الرياضي ومشجعي الأهلي والزمالك

منعا لظهور بؤرة كورونا.. 6 إجراءات لمشجعي الأهلي والزمالك على المقاهي

نهائي إفريقيا.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب المقاهي والمشجعين المخالفين

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، النهائي التاريخي بين فريقي الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخ البطولة، والذي يترقبه المصريون بشغف كل يشجع فريقه، إلا أن توالي إصابات فيروس كورونا وتوقعات الموجة الثانية في مصر بخلاف التعصب الرياضي، كل ذلك دفع النواب لتقديم العديد من النصائح والمقترحات للمشجعين وأصحاب المقاهي قبل النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.

رسالة للإعلام والجماهير

بدأ النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، الرسائل البرلمانية بالتأكيد على ضرورة التزام الحياد والروح الرياضية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وحتى بعد انتهاء المباراة منعا لإثارة الفتنة والتعصب بين جماهير الفريقين، خاصة في ظل أهمية هذه البطولة الأفريقية وأهمية مباريات "الديربي" التي تجمع قطبي الكرة المصرية.





كما أكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية دور الإعلام الرياضي في هذا التوقيت وذلك من خلال التزام الحياد والروح الرياضية في موضوعاتهم وتعليقاتهم خاصة لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، دائمي الظهور في القنوات الفضائية ومقدمي البرامج، على أن يتم فرض عقوبات رادعة على المتعصبين والمخالفين منهم.





وأيد النائب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالة أي مخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة، بجانب المبادرات التي أطلقها الوزير لمواجهة التعصب بين الجماهير وأبرزها "لا للتعصب".





كما أيد المبادرات التي أطلقها بعض المسئولين لدعم الروح الرياضية بين الفريقين ومنها أن يتقاسم الفريق الفائز رفع الكأس مع نظيره الخاسر بعد انتهاء المبارة في رسالة لعدم التعصب، مشيرا إلى أن التعصب الكروي لا يوجد بين اللاعبين المنافسين بل بين الجماهير التي تشجع وتهتف باسم الفريق.



