محافظ السويس يتفقد إنشاء حديقة عامة لأهالي مدينة تعاونيات القاهرة

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم عددا من المشروعات الخدمية والمرافق العامة بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والتي بدأها بمتابعة أعمال التطوير للمسطحات الخضراء علي جانب طريق الخدمة بحي فيصل وحي عتاقة ، مكلفا مدير جهاز التجميل بمتابعة أعمال الصيانة والري للحدائق العامة ، كما تفقد اعمال انشاء شبكة صرف الامطار بمدخل المدن السكنية لحي فيصل إمام مسجد الاستقامة.





وخلال الجولة كلف اللواء عبد المجيد صقر الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ بمتابعة أعمال حصر ورفع المساحات للأراضي الفضاء المنتشرة بمحيط مبني رئاسة حي فيصل والمدارس المجاورة بالمنطقة وعمل دراسة ومخطط عام لتطويرها وكيفية الاستفادة منها للصالح العام .





وكلف المحافظ رئيس حي فيصل بتكثيف اعمال النظافة بشوارع الحي وحصر للاكشاك المنتشرة عشوائيا وعمل دراسة ميدانية لانشاء اسواق صغيرة لخدمة المدن السكنية بشكل جمالي يتناسب مع التطوير الذي يتم بعدة مدن سكنية .





وكلف صقر إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية وتنسيق وتخطيط الطرق الجديدة بنطاق حي فيصل والتأكيد علي الالتزام بالقواعد المرورية وتوقيع الغرامات علي المخالفين لقواعد المرور.





وواصل المحافظ جولته الي مدينة تعاونيات القاهرة لتفقد أعمال إنشاء وتطوير حديقة المدنية التي تقام علي مساحة 13 ألف متر مربع كمتنفس لاهالي المنطقة ، مشددا علي سرعة إنجاز الأعمال واستكمال الانشاءات والإنارة العامة والمقاعد ومراجعة انارة الطرق المحيطة بالحديقة.





رافق المحافظ في الجولة المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والمهندس عبد الصمد احمد مدير عام الاسكان والعميد عمرو انور مدير المرور والمهندس محمود زهرة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لمحافظات القناة لفرع السويس والمهندس سيد سالم مدير عام قطاع كهرباء القناة بالسويس والمهندسة مديحة محمد مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد حسن مدير النظافة واشرف سليمان مدير جهاز الطوارئ ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل وغريب شحاته مساعد رئيس الحي والشعبة الهندسية والادارات الهندسية والتنظيم بحي فيصل ومسئولي شبكات الصرف الصحي والشركات المنفذة للاعمال .

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