محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة سوء الأحوال الجوية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار والتى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة.





وأوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، منوهة بمواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.





وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، توخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.



