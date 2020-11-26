محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة سوء الأحوال الجوية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار والتى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة.
وأوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، منوهة بمواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.
وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، توخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.
كانت تعرضت أمس، الأربعاء، معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة إلى متوسطة وموجة من الصقيع مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة 18 درجة على أغلب المدن وخاصة المدن الساحلية فى دمياط الجديدة ورأس البر ومدينة دمياط.
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ التى قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهة أيضًا بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار.
كانت قد شهدت محافظة دمياط، على مدار الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت المحافظة رياح شديدة مصحوبة بعاصفة رملية.
حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحزيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.
واستمرت جمعية الصيادين بعزبة البرج في قرارها بغلق بوغاز عزبة البرج ومنع المراكب من الخروج الى رحلات الصيد لحين تحسن الاحوال الجوية والسماح بعد ذلك للمراكب للخروج لرحلات الصيد وممارسة الصيد بشكل طبيعى بعد تحسن الاحوال الجوية والتقلبات الجوية.
وغرقت شوارع وميادين ومنازل في شبر ميه، مع اول سقوط الأمطار هذا الاسبوع بمحافظة دمياط، في موجة الأمطار الرعدية وسوء الأحوال الجوية التى ضربت محافظة دمياط منذ أيام، كشفت عن عدم استعداد المحافظة والأجهزة التنفيذية لاستقبال فصل الشتاء وان التصريحات اليومية للمسئولين والخاصة بالاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء بتسليك البالوعات في الشوارع وتوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير اللازمة عند سقوط الأمطار والتعامل الفورى، ماهى الا مجرد تصريحات ، وذلك لان عدد كبير من المنازل قد غرقت ودمر أثاثها بسبب مياه الأمطار.
مع بداية فصل الشتاء من كل عام يخرج التنفيذيين بمحافظة دمياط بعدد من التصريحات الاعلامية مفادها الاستعداد التام لفصل الشتاء والنوات الشتوية بتسليك البالوعات بالشوارع وغيرها من الإجراءات وما حدث على أرض الواقع من غرق عدد كبير من المنازل كشفت عن مدى تدنى الإمكانيات والإجراءات الاحترازية التى من المفترض ان تكون المحافظة اتخذتها لمواجهة سقوط الأمطار، حيث غرقت اغلب القري والمدن ايضا بسبب مياه الأمطار وعدم وجود بنية تحتية للطرق بدمياط الأمر لا يقف عند غرق الشوارع بل كشفت النوة عن تساقط وانهيار تلك الأسقف على الفور وتعرض أرواح سكان تلك المنازل للخطر ولا يجدون مأوى لهم ويفترشون العراء والشوارع.
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