مصر تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث «بيزنكس 2020» 9 ديسمبر

أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن مشاركة الهيئة بالمعرض والمؤتمر الدولي الثالث للاستثمار والامتيازات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، والمزمع انعقاده خلال يومي 9 و10 ديسمبر المقبل في دورته الثالثة.





وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في بيان، الأربعاء، إن الهيئة سوف تشارك في المعرض من خلال تواجد مجموعة عمل للرد على كافة الاستفسارات والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وتقديم خدمات ما بعد التأسيس.





وأشار «عبدالوهاب» إلى أن مجموعة العمل ستقوم بعرض فرص استثمارية متكاملة بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى بحث الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية للبلاد، فضلًا عن مشاركة مركز «فكرتك شركتك» التابع لهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات الناشئة وتعريفهم بسبل الدعم الفني المقدم من المركز في هذا الشأن.





وأكد «عبدالوهاب» على حرص هيئة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين.





يذكر أن المعرض والمؤتمر الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، تنطلق فعالياته خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المختلفة.