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اشتباك على الهواء.. رئيس جامعة بني سويف يمنع دخول 27 طالبا.. وتعليم النواب تهاجم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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عادل نصار
قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه كلبة الاعلام بجامعة بني سويف منعت دخول طلاب مبني الكلية لعدم سدادهم المصروفات الدراسية.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب 27 طالب ويدرسون في شعبة انجليزي في كلية الإعلام، متابعا أنه الكلية قدمت 33 منحة للطلاب والأقساط للكلاب على أربع أقساط في العام.

فيما قال الدكتور مصطفى كمال الدين رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا الأمر مرفوض ولا يصح، مضيفا أن هناك حلول أخرى يمكن الذهاب لها غير موضوع منع دخول الطلاب للكلية.

فيما أضافت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أنه المفروض نراعي الظروف لان العام الحالي مختلف عن أي عام، لافتة إلى أن هناك وسائل اخرى يمكن الذهاب لها في هذا الأمر.

فيما أعلنت جامعة بني سويف على لسان وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف، قرارا يقضي بمنع دخول الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية إلى مبنى الكلية والامتحانات بداية من الثلاثاء الماضي.

وعاش الطلاب لساعات طويلة حالة من النفور والاستياء من هذا القرار لعدد 27 طالب في كلية الإعلام قسم اللغة الإنجليزية.



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