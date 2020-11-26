التموين: تخفيضات تصل لـ 60% على السلع والخدمات حتى 27 نوفمبر.. تفاصيل

انطلقت فترة تخفيضات على السلع والخدمات في السوق المصرية بنسب تصل إلى 60%، وقرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وخلال الفترة من 23 نوفمبر2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية، على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.





يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.





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فيما حذر جهاز حماية المستهلك عموم المستهلكين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة خلال عروض الـ بلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء المرتقبة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى قيام بعض السلاسل والمحلات التجارية بتطبيق هذه السياسة وعمل خصم وهمي، حيث تقوم برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقى ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف إدخال خلط وخداع للمستهلك، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.





ودعا الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكاواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع فيسبوك www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.





وعروض Black friday أو white Friday الجمعة البيضاء هى وسيلة تسويقية تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني، والتي تلاقي رواجا وإقبالا كبير من جانب المستهلكين وسط إغراءات السلاسل التجارية والشركات بتخفيضات كبيرة.







وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين عبر شبكات المحمول بهدف التوعية بحقوقهم خلال عروض الجمعة البيضاء تجنبا للتعرض لمحاولات النصب والغش التجاري.





وقال الجهاز في رسالته النصية: جهاز حماية المستهلك بيقولك اتاكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد ومن أي عيوب في المنتج قبل الاستلام وفي حال وجود أي مخالفة او شكوى يرجى التواصل مباشرة على 19588 أو إلكترونيا https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التقدم- بشكوى عن طريق الواتس اب 01281661880.





وكان جهاز حماية المستهلك حذر الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى تخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى.





ووجه رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الفروع الإقليمية للجهاز، بالعمل على مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات أسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.



