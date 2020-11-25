ما التفسير السياسي لـ الأهلي والزمالك| مفيد فوزي يقلب الطاولة على تامر أمين بسؤال مفاجئ

حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي ضيفا على برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين المذاع على قناة «النهار»، ليكشف ويحلل أبرز القضايا في الشارع المصري والمواضيع المختلفة .
وطرح الإعلامي الكبير مفيد فوزي سؤالا أمام تامر أمين خلال لقائهما في برنامج «آخر النهار»: «ما هو التفسير السياسي للأهلي والزمالك»، فرد عليه قائلا «الله الله الله، انت عايز صداده مش صداد».
فأجاء «تامر أمين» إن التفسير السياسي لفريقي الأهلي والزمالك هو الانشغال السياسي، موضحا أن الأهلي والزمالك ظاهرة شعيبة بمثابة أكبر حزبين سياسيين رياضيين ثقافيين موجودين في مصر، وهناك فرق كبير بين التعصب والانتماء الاولي جريمة والثانية شرف.
وعلق «مفيد فوزي»: «هناك غياب الأحزاب لذلك الجمهور ذهب الي الأندية الرياضية، والتعصب والانتماء شديدي القرب من بعض».
نفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك التى ستقام يوم الجمعة القادم، على ستاد القاهرة الدولي، وأن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الأفريقية .
وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطه خاصة فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضي الهام وهو ما تجلي فى المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار... مصر أولا ... لا للتعصب.