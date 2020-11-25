ما التفسير السياسي لـ الأهلي والزمالك| مفيد فوزي يقلب الطاولة على تامر أمين بسؤال مفاجئ

حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي ضيفا على برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين المذاع على قناة «النهار»، ليكشف ويحلل أبرز القضايا في الشارع المصري والمواضيع المختلفة .





وطرح الإعلامي الكبير مفيد فوزي سؤالا أمام تامر أمين خلال لقائهما في برنامج «آخر النهار»: «ما هو التفسير السياسي للأهلي والزمالك»، فرد عليه قائلا «الله الله الله، انت عايز صداده مش صداد».





فأجاء «تامر أمين» إن التفسير السياسي لفريقي الأهلي والزمالك هو الانشغال السياسي، موضحا أن الأهلي والزمالك ظاهرة شعيبة بمثابة أكبر حزبين سياسيين رياضيين ثقافيين موجودين في مصر، وهناك فرق كبير بين التعصب والانتماء الاولي جريمة والثانية شرف.





وعلق «مفيد فوزي»: «هناك غياب الأحزاب لذلك الجمهور ذهب الي الأندية الرياضية، والتعصب والانتماء شديدي القرب من بعض».



