برلماني: مشروعات مصر مع القارة الإفريقية تمنحها التنافسية بالسوق الاقتصادي العالمي

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن مشروع الربط البري بين مصر والسودان يعد طفرة ونقلة نوعية بمسار الإقتصاد القومي ،فدائما تأتي توجيهات الرئيس السيسي عن سابق أفكار وخطط إستراتيجية مدروسة تهدف إلي إنتعاش إقتصاديات الدولة .





أضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد" ، أن مشروعات الدولة القائمة بالوقت الحالي مع دول العالم وخاصة الدول الإفريقية تعطي مصر صفة التنافسية ودخول أسواق التنصيع والتصدير و تحولها من دولة مستهلكة إلي دولة منتجة تستطيع إثبات قدرتها علي الدخول بالسوق الإقتصادي العالمي.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الإقتصاد المصري شهد ارتفاع ملحوظ بمعدلات النمو نتيجة تدفق الإستثمارات الضخمة و الإتفاقيات والشراكات المبرمة من جانب القيادة السياسية التي تسعي بكافة مؤسساتها للوصول نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص للعمل الجاد القائم علي دارسة موارد الدولة وتوظيفها بما يتلائم مع إحتياجاتها.





وأوضح النائب، أن الموقع الإستراتيجي لمصر هو العامل الأساسي الذي يمكنها من إنشاء طريق رابط بينها وبين القارة الإفريقية، وهذا سيسهل الحركة التجارية بين الدول الأشقاء، ويزيد من سبل التعاون في مختلف المجالات بخلاف النقل والسكة الحديد.





جاء ذلك بعد أن ترأس الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري و المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة وأعضاء مجلس الادارة .





تناول الاجتماع سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلي 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع ) بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجيًا و ان تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة الى 50 مليون دولار ، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على ان تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازى فى وقت واحد .





تشمل الدراسات الاوليه لانشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقى الدول الافريقيه وخاصة الحبيسه تمهيدا للطرح على المستثمرين بالاضافة الى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة انواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط . بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.

وأكد وزير النقل المصري أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.





ومن جانبه أكد المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.





وفي السياق ذاته عقد وزيرا النقل المصري والسوداني اجتماعًا لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد وخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية،.





كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية.





وأكد الوزير أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.



