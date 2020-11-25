تحسن الأحوال الجوية.. محافظ كفر الشيخ: لا تعطيل للدراسة الخميس.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إنه لا توجد خسائر في الممتلكات او الأرواح بسبب الأمطار، ولكن المحافظة شهدت أمطارا غزيرة في مناطق ومتوسطة في مناطق اخرى .





وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مدن وقرى على المناطق الساحلية تعرضت إلى أمطار كثيفة.





وتابع جمال نور الدين :" تنسيق وتعاون بين كافة الجهات المعنية من اجل التعامل مع مياه الأمطار ".





وأكمل جمال نور الدين :" لا تعطيل للدراسة الخميس بسبب تحسن الأحوال الجوية وهبية الأرصاد توافينا بـ تطورات حالة الطقس"، مضيفا:" كفر الشيخ سوف تشهد أمطارا متوسطة وليست غزيرة يوم الخميس ".





وفي سياق متصل، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .





وجاء القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السييء.





كان اللواء احمد راشد قد قرر إلغاء الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الاربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية للطلاب والمعلمين.





وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يأتي تحسبًا لهطول الامطار بعدد من مناطق المحافظة وفقًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.





من ناحية اخرى أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل دور صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية فقد تم استلام 22 سيارة محملين بالمواد الغذائية والبطاطين والملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي و كراسى الكلى لدعم المستشفيات والمراكز الصحية و ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية.





وكلف محافظ الجيزة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات والأسر الأولي بالرعاية.





وأشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.