حبس عاطل متهم بقتل سيدة عجوز داخل شقتها في روض الفرج

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة عجوز في منطقة روض الفرج، وذلك بهدف سرقتها؛ لعلمه باقامتها بمفردها .





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





كما أمرت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة المجني عليها لبيان اسباب وفاتها وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الجريمة واعداد تقرير مفصل عنها.





ولم يجد عاطل وسيلة لجلب الأموال لشراء المواد المخدرة سوي قيامه بالتسلل الي منزل سيدة عجوز بروض الفرج لعلمه بإقامتها بمفردة، وعندما شعرت به السيدة انهال عليها طعنا بسكين لتسقط غارقه فى دمائها، فيما تمكن المتهم من سرقة أموالها ومجوهراتها ولاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه.





وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقيمة في أحد العقارات بدائرة القسم، وبها عده طعنات.





وبالإنتقال والفحص تبين سرقة هاتف محمول - مبلغ مالى - غويشة مقلدة ، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه .





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله (عاطل، مقيم بالجيزة) .





وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم إعترف بتحصله على الهاتف المحمول من المتهم مقابل إعطائه المواد المخدرة ، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



