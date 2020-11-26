حبس عاطل متهم بقتل سيدة عجوز داخل شقتها في روض الفرج

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة عجوز في منطقة روض الفرج، وذلك بهدف سرقتها؛ لعلمه باقامتها بمفردها.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.
كما أمرت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة المجني عليها لبيان اسباب وفاتها وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الجريمة واعداد تقرير مفصل عنها.
ولم يجد عاطل وسيلة لجلب الأموال لشراء المواد المخدرة سوي قيامه بالتسلل الي منزل سيدة عجوز بروض الفرج لعلمه بإقامتها بمفردة، وعندما شعرت به السيدة انهال عليها طعنا بسكين لتسقط غارقه فى دمائها، فيما تمكن المتهم من سرقة أموالها ومجوهراتها ولاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه.
وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقيمة في أحد العقارات بدائرة القسم، وبها عده طعنات.
وبالإنتقال والفحص تبين سرقة هاتف محمول - مبلغ مالى - غويشة مقلدة ، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله (عاطل، مقيم بالجيزة) .
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم إعترف بتحصله على الهاتف المحمول من المتهم مقابل إعطائه المواد المخدرة ، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.