طقس الخميس| الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية خفيفة في القاهرة

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الخميس، في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.





وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن كثافة السحب مستمرة في السواحل الشمالية مع استمرارية سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ".





وأوضح محمود شاهين:" القاهرة ستشهد أمطارا من خفيفة لمتوسطة ولن تكون بنفس الحدة التي شاهدناها اليوم "، مضيفا:" سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار وهناك مراكز للرصد كميات الأمطار التي سقطت".





ومن جهته، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يتم العمل على علاج أي سلبيات شهدتها المحافظة في النوات السابقة على مر السنوات الماضية .





وأضاف محمد الشريف في تصريحات تليفزيونية، :" منذ 2015 والإسكندرية تشهد تغيرات مناخية كبيرة أدت إلى سقوط امطار تقدر بـ 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة".





وتابع محمد الشريف:" رئيس الوزراء استمع إلى مشاكل محافظة الاسكندرية واستمع إلى الحلو الأجلة العاجلة ووجه بصرف 300 مليون جنيه للصرف الصحي لتطوير شبكات الصرف الصحي في المحافظة وتصليح الـ الشوارع التي تأثرت، إضافة إلى مليار جنيه لإصلاح البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي في المحافظة على مدار العام".





واكمل محمد الشريف:" الامطار استمرت لـ 3 ساعات وبدأت متوسطة وبعد فجر اليوم بدأت تزداد غزارة الأمطار ولدينا 93 نقطة ساخنة تتجمع فيها المياه في الاسكندرية وتم توجيه عربات الصرف وشفط المياه في النقاط الساخنة للتعامل مع المياه".





وأعلنت محافظة الاسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".





كما قرّر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة اليوم، وذلك نظرًا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.





وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.