وزيرة التخطيط: الدولة بعد جائحة كورونا لديها اهتمام كبير بالبنية المعلوماتية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تكنولوجيا المعلومات قطاع رائد ويقود النمو فى مجالات كثيرة، موضحًا أن الدولة بعد جائحة فيروس كورونا لديها اهتمام كبير بالبنية المعلوماتية، و تقديم خدمات أفضل للمواطن.





وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقاء لها ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة مايسترو، تقديم الإعلامية مى حسن، أن الهدف من مركز التكنولوجي المتنقل، هو توفير الخدمات للمواطنين بشكل سريع وبسهولة، مؤكدة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي يقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.





كما أشارت السعيد إلى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

كما استعرضت هالة السعيد منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن فيروس سي، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل).





وحول منظومة حصر الأصول غير المستغلة، أوضحت السعيد أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية GEO DATA BASE مجمعة لأراضي وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض كافة البيانات الرقمية والوصفية والاحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، بالإضافة إلى اعمال الرفع المساحي والجغرافي والعمراني بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف في هذه الأًول بما يتواكب مع استيعاب السوق العقاري جغرافيًاـ وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، موضحة أن هذا الجهد أسفر عن حصر وتسجيل نحو 3962 أصل في 24 محافظة.



