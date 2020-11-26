القومية للأنفاق: مشروعات التنمية تبدأ بـ وسائل النقل والدولة لديها فكر التوسع

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن الدولة تقوم بمشروعات كثيرة فى مجال الطرق، موضحًا أن مشروعات المترو تصل حاليًا إلى معظم الأ ماكن.





وأضاف " والي"، خلال لقاء له ببرنامج "كلام جديد" المذاع على قناة مايسترو، تقديم الإعلامية مى حسن، أن "أى مشروعات تنمية تبدأ بـ وسائل النقل ومحاور الدول، والدولة كان لديها فكر وتسعى للتخطيط والتوسع فى مشروعات الجر الكهربائي بصفة عامة وربطها بجميع أقاليم القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن مصر بها 5 خطوط مترو منها ثلاثة تعمل والخط الرابع بدأ العمل به".





وتابع "تم عمل ورشة صيانة للعمرات الجسيمة في الخط الثالث، بجانب محطة عدلي منصور، والتي تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، على مساحة 65 فدانا؛ وهذا للحفاظ على الصيانة الدورية والمستمرة لقطارات الخط الثالث ، أن هذه المرة هي الأولى في مصر يتم عمل ورشة للعمرات الجسيمة، وهذا سيوفر الكثير للدولة؛ لعدم الحاجة إلى الشركات العالمية أو الدول الأخرى لإصلاح وصيانة قطارات المترو".





وأوضح أن محطة عدلي منصور محطة مركزية تبادلية، وهي أول محطة في مصر تُنشئ بنظام تكامل وسائل النقل المختلفة، أي أنها على ملتقى طريق مصر الإسماعيلية، وملتقى الطريق الدائري، وأيضًا بها 3 محطات تبادلية ، وهي نهاية الخط الثالث للمترو ، وبداية القطار الكهربائي (السلام- العاشر) LRT، إضافة إلى سكك حديد القاهرة السويس، ومحطة للسوبر جيت، محطة تبادلية للقطار الترددي. وهي نهاية الخط الثالث للمترو





وأشار إلى أن محطة عدلي منصور ستكون "عقدة مواصلات"، وهذا لخدمة المواطن ، وتيسير عملية الانتقال ، دون الحاجة الى النزول لوسط القاهرة للانتقال إلى أطراف العاصمة أو التوجه إلى المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة.





ونوه بأن الدولة لا تطالب بقيمة إنشاء المرفق، بل مجرد مصروفات التشغيل والصيانة لضمان جودة هذا الخط، وعلى المواطن أن يتفهم أن أي أموال تدفع في التذاكر لا تمثل أي جزء من تكلفة الإنشاء ولكنها مصروفات تشغيل وصيانة فقط.

وأكمل: رغم مميزات الجر الكهربائي من حيث السرعة والكثافة العالية والجودة، ولكن تكلفة إنشاء هذه الخطوط مرتفعة جدًا، حيث تبلغ تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه.

وأشار اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إلى أن هناك غرف تحكم مركزية للخط بأكمله، وكل خط به غرفة تحكم منفصلة، والحرص على تحقيق عامل الأمان والجودة.

