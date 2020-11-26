مواصلات مصر تعلن خبرا سارا لـ ذوي التحديات الخاصة

قال المهندس محسن صبرة، نائب رئيس شركة مواصلات مصر، إن الدولة لديها اهتمام كبير بالمواطن، ولذلك الدولة تعمل طوال الوقت على تطوير خطوط النقل، موضحًا مواصلات مصر لديه شبكة نقل ذكي تعمل بمعايير النقل الحضري المستدام، وتقوم بربط المدن الجديدة ببعض.





وأضاف خلال لقاء له ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة مايسترو، تقديم الإعلامية مى حسن، أن مواصلات مصر قامت بتسهيل الانتقال لـ المدن الجديدة، وأن الشركة توفر المواصلات لـ ذوى القدرات الخاصة " ذوي التحديات الخاصة"، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص لهم الحق فى التنقل من مكان لـ مكان ولذلك الشركة توفر ذلك، هناك خدمات فى الاتوبيسات تساعد الجميع لدمج المجتمع بالكامل ببعضه.





وتابع :متوفر فى الاوتوبيسات شبكات الواي فاي و هناك مواعيد محدد لـ الانتقال من مكان لـ مكان وأشار إلى أنهم يسعون طوال الوقت على التطوير، وتقديم خدمات مميزة لـ المواطنين.





أعلنت مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل العام الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر عن مشاركتها للمرة الثالثة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته 24 والذي يعقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من22-25 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار The Big Reset.





وتعقيبا على هذه المشاركة ، أعرب الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر عن بالغ سعادته بحرص الشركة على التواجد والمشاركة في النسخة 24 من المعرض الذي يضم كبريات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات النقل وشركات الأنظمة الأمنية والدفاع وغيرها من البنوك والشركات المقدمة لحلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدا أن الشركة تعتبر الناقل الرسمي لزوار المعرض حيث تقوم بتوفير خدمات الانتقال من داخل القاهرة إلى مكان انعقاد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، مؤكدا أنه سيتم توفير عدد كبير من المركبات من عدة أماكن متفرقة داخل القاهرة وقريبة من محطات المترو أبرزها من ميدان عبد المنعم رياض بوسط المدينة ، نادي السكة الحديد ، مترو سرايا القبة ، موقف العاشر على مواعيد ثابتة من هذه المناطق حيث تحمل مركبات مواصلات مصر الشعار الخاص بمعرض Cairo ICT خلال أيام المعرض الذي ينطلق الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 لمدة أربعة أيام ، وخلال فعاليات المعرض تطلق الشركة عددا من المبادرات والمشروعات التي تهم قطاع عريض من العملاء .

أضاف طه، أن مواصلات مصر نجحت منذ انطلاق أعمالها في مصر في كسب ثقة العملاء والمواطنين من خلال تقديم خدمة نقل حضري ذكي تضاهي الخدمة في بلاد أوروبية ، حيث تعمل الشركة على تحسين خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين رغم التأثيرات السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إلا أن الشركة سريعًا ما تعافت من هذا التحدي بعد الدفع بكامل مركباتها في شوارع القاهرة الكبرى لخدمة الركاب وكذلك بعد توسيع أعمالها بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .





وتعتبر شركة مواصلات مصر سباقة في خدماتها للمواطنين المصريين حيث نجحت في إدخال منظومة النقل العام الحضري الذكي الذي يحرص الكثير على الاستفادة منه ، وتهدف مواصلات مصر إلى تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير وسيلة مواصلات اكثر راحة وأمان ، وتعد مواصلات مصر الشركة الأولى التى تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعى باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل والتي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الحضري الذكى في جمهورية مصر العربية تحت إشراف محافظة القاهرة وهيئة النقل العام واستخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال كارت " مواصلاتي" حيث تأتي هذه الإجراءات التي تتبعها الشركة في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو رقمنة الأعمال ،علاوة على ربط مركبات مواصلات مصر بشبكة جوجل العالمية والتي يمكن من خلالها التعرف على مواعيد قيام ووصول الرحلة بدقة شديدة.





يذكر أن الشركة حاليًا تدير شبكة واسعة من الخطوط متجهة من التجمع الخامس، مصر الجديدة وشبرا الخيمة ومدينة العبور والزمالك وميدان عبد المنعم رياض ومدينة السادس من اكتوبر والشيخ زايد والمعادي والهرم بالاضافة إلى عدد آخر من الخطوط الذي يخدم المواطنين حيث تدير الشركة شبكة واسعة من الخطوط تتكون من 52 خط تتقاطع مع مترو الأنفاق في 18 محطة رئيسية وفرعية ، كما أن الشبكة تربط المجتمعات العمرانية الجديدة داخليا وخارجيا في مجن مثل: الشروق، العبور ، القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر والشيخ زايد.



