نظرا لسوء الأحوال الجوية.. قطع المياه عن مدن ومراكز محافظة البحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، انقطاع المياه عن مدن ومراكز المحافظة اعتبارًا من الساعة ١ من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة ٦ صباح نفس اليوم، لتخفيف الضغوط عن شبكة الصرف الصحي لتمكين الفرق المعنية برفع تجمعات المياه من القيام بمهام عملهم، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بـ تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. مياهتعرض





وكان قد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.





وكان قد شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح خفيفة أمس، الأربعاء ، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





شدد محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير التالية:- إلغاء كافة الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري.





وأشار هشام آمنة، إلى أهمية مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.





أكد أيضا أن تم مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة، التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.





وأشار إلي أن تم التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة، التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة، اخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة او المنخفضة فى حالة الامطار الغزيرة او السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين.





أكد هشام آمنة، أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات.







