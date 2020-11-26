مشاهير من بلدي.. شيخ القضاة يحيى إبراهيم باشا رئيس وزراء مصر من بهبشين ببني سويف

ولد يحيى إبراهيم بقرية "بهبشين" مركز ناصر شمال محافظة بني سويف عام 1861، من عائلة خميس، وتلقى العلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة.









وتخرج يحيى إبراهيم من مدرسة الحقوق عام 1880، وعين معيدًا بمدرسة الألسن (1880- 1881)، ثم معيدًا بمدرسة الإدارة "الحقوق"، علاوة على وظيفته السابقة "1881- 1882"، وقام بتدريس القوانين والترجمة، ثم أصبح وكيلًا لكلية الإدارة من عام "1884 حتى 1888".











صدر أمر عالٍ ليحيى إبراهيم بتعيينه في المحاكم الأهلية، فتقلد منصب نائب قاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية 1888- 1889، ورقي قاضيًا عام 1889، وانتقل للمنصورة، وأصبح رئيسًا لمحكمة بني سويف 1889- 1891، فوكيلًا لمحكمة المنصورة 1891- 1892، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف الأهلية عام 1893.









عمل يحيى إبراهيم مستشارًا لمحاكم الجنايات بطنطا عام 1905، ثم عين رئيسًا لمحكمة الاستئناف عام 1907، ومكث بها حتى عام 1919.

تبوأ منصبا رفيعا وهو وزير المعارف العمومية في وزارة يوسف وهبة باشا الأولى (20 نوفمبر 1919- 21 مايو 1920)، ثم في وزارة محمد توفيق نسيم باشا الثانية (30 نوفمبر 1922- 9 فبراير 1923)، وقد اهتم أثناء عمله بوزارة المعارف بمحو أمية العمال، ونشر الثقافة بينهم، وافتتح في عهده "22" قسمًا ليليًا لتعليم العمال في مناطق مختلفة من البلاد.





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تولى يحيى إبراهيم رئاسة الوزارة، بالإضافة إلى منصب وزير للداخلية في الوزارة التي قام بتشكيلها في 15 مارس 1923- 27 يناير 1924، وتولى فيها أيضا وزارة العدل بالنيابة (18 نوفمبر 1923)، ونظرًا لحنكته القانونية أطلق عليه لقب "شيخ القضاة"، وأطلق على وزارته اسم وزارة القوانين لكثرة ما أصدرته من قوانين.









من أهم أعمال وزارة يحيى إبراهيم باشا، الإفراج عن الزعيم سعد زغلول بعد أقل من أسبوعين من توليه الوزارة، وكذلك المعتقلين في مصر، ثم المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل.











كما ألغيت الأحكام العرفية، ويعتبر إصدار الدستور في 19 من أبريل عام 1923، أهم أعمال وزارته، هذا بالإضافة إلى أنه سن قانون الانتخابات وأجريت الانتخابات في نزاهة.









كان يحيى إبراهيم باشا رئيسًا لحزب الاتحاد، وهو حزب أنشئ لمساندة القصر عام 1925، كما عين عضوًا بمجلس الشيوخ في العام نفسه 1925.









اضطلع بمهام منصب وزير المالية في وزارة أحمد زيور باشا الثانية 13 مارس 1925 حتى 7 يونيو 1926، وتولى الرئاسة والخارجية بالنيابة في هذه الوزارة (3 مايو 1925، رئيس مجلس الشيوخ من 15 يونيو 1931 حتى 30 نوفمبر 1934).









وكانت وفاته في عام 1936م في نفس العام الذى توفي فيه الملك فؤاد الأول، ورحم الله يحيى إبراهيم باشا رحمة واسعة، حيث كان من خيرة الرجال الذين أنجبتهم مصر من حيث النزاهة والعفة والنقاء.