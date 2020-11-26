أحمد فؤاد سليم: بشكر الناس اللي رشحتني للمشاركة في «الوصية» ..فيديو

علق الفنان أحمد فؤاد سليم، على مشاركته في مسرحية "الوصية" التي تجسد حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، قائلا "أنا بشكر الناس اللي بترشحني لمثل هذه الأدوار.. وسعيد جدا بها".





وتابع "كنت بقدم الدور بصدق شديد بالرغم من أن الدور لم يكن بهذه القوة"، معقبا "كنت مجسد شخصية والد المنسي وهى لحظة أسطورية".





وأكمل "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، والد المنسي استطاع أن ينشئ شخصية رائعة، فهو قام بإرسال ابنه لتعليم أعلى مستويات العسكرية، مشيدا "هي شخصيات ستظل محفورة في الأذهان".





وأضاف "مسرحية الوصية حصلت على الدعم الكامل من قبل وزيرة الثقافة ومدير المسرح القومي"، متابعا "أحب أقول أن دي بداية لسلسلة تمثيل شخصيات الشهداء".





وتتم المسرحية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وضمن مبادرة "إعرف جيشك" ينطلق الخميس المقبل في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " الوصية " من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال.





ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري ، وذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.





وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي و المخرج خالد جلال مخرج العمل ، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا أن العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن .





العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري . "الوصية " عن الشهيد محمد معتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار ، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.