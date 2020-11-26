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توك شو

أستاذ مناعة: 6 لقاحات تنتظر الموافقة النهائية للاستخدام ..فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، أهمية استمرار المواطن في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف عبد الهادي مصباح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "تجارب لقاحات فيروس كورونا بدأت في مارس الماضي في مختلف أنحاء العالم". 

وتابع عبد الهادي مصباح "المرحلة الثالثة من التجارب تجرى على 13 لقاحا على مستوى العالم، وعدد اللقاحات التي تنتظر الموافقة النهائية للاستخدام تقدر بـ 6 لقاحات"، مطالبا "على الجميع عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج  98 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وعلى مستوى العالم، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمديد القيود المفروضة على التحركات والأنشطة في ألمانيا إلى 20 ديسمبر المقبل، وذلك لوقف الارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت المستشارة الألمانية إن الإصابات لا تزال تسجل ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، مؤكدة على استمرار بحث أماكن الارتفاع في البلاد لاتخاذ التدابير اللازمة. 

وأعلنت ألمانيا فرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات. 

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع  بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.
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