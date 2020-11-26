قبل النهائي الأفريقي.. الجماهير تسترجع ذكرياتها مع مباريات القمة.. فيديو

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس أبطال أفريقيا، وتسود حالة من الحماس بين الجماهير لمعرفة من المتوج ببطولة الأميرة السمراء في مباراة القرن القادمة.





وتجولت كاميرا "صدى البلد" في الشوارع المصرية لتسجل ذكريات الجماهير مع مباريات الأهلي والزمالك عبر التاريخ، وما أهم المباريات التي مازالت عالقة في أذهانهم، إضافة إلى بعض الأهداف التي رسخت في عقولهم ومازالوا يستمتعون عند مشاهدتها.





في البداية، قال محمد حسين، إنه لا يترك مباراة للأهلي والزمالك، وينتظرها "بفارغ الصبر" على حد قوله، مشيرا إلى أن مباراة الأشبال التي أقيمت بين الأهلي والزمالك في إحدى السنوات الماضية كانت أكثر من رائعة، وفاز الأهلى وقتها 4-3 في وقت صعب.





وأكد هاني أحمد أن مباراة 6-1 بالطبع من أبرز المباريات التي لا يستطيع أحد إغفالها، "بيبو وبشير" تركت بصمة في عالم كرة القدم، وإلى الآن نتحدث عنه.





وأضاف سامي سيد، أن آخر مباراه بين الأهلي والزمالك هي أكثر المباريات روعة في تاريخ الزمالك، خاصة هدف مصطفى محمد، مستكملا "الزمالك يمتلك أحسن هدافي مصر ولا يستطيع الاستغناء عنهم مثل طارق حامد".





ويرى سمير ناجي أن جميع مباريات القمة لها مذاقها الخاص الذي يمتع الجمهور، وذكر بالأخص مباراة الاهلي والزمالك في الدوري الماضي، وأهداف وليد سليمان.





وأنهى رامي عصام أن أحسن الأهداف التي سجلها الأهلي في الزمالك هي لمؤمن زكريا، ومن ناحية أخرى أشاد بأهداف مصطفى محمد وطارق حامد.