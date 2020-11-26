ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل النهائي الأفريقي.. الجماهير تسترجع ذكرياتها مع مباريات القمة.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني- ندي حمدي
تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس أبطال أفريقيا، وتسود حالة من الحماس بين الجماهير لمعرفة من المتوج ببطولة الأميرة السمراء في مباراة القرن القادمة. 

وتجولت كاميرا "صدى البلد" في الشوارع المصرية لتسجل ذكريات الجماهير مع مباريات الأهلي والزمالك عبر التاريخ، وما أهم المباريات التي مازالت عالقة في أذهانهم، إضافة إلى بعض الأهداف التي رسخت في عقولهم ومازالوا يستمتعون عند مشاهدتها.

في البداية، قال محمد حسين، إنه لا يترك مباراة للأهلي والزمالك، وينتظرها "بفارغ الصبر" على حد قوله، مشيرا إلى أن مباراة الأشبال التي أقيمت بين الأهلي والزمالك في إحدى السنوات الماضية كانت أكثر من رائعة، وفاز الأهلى وقتها 4-3 في وقت صعب.

وأكد هاني أحمد أن مباراة 6-1 بالطبع من أبرز المباريات التي لا يستطيع أحد إغفالها، "بيبو وبشير" تركت بصمة في عالم كرة القدم، وإلى الآن نتحدث عنه.

وأضاف سامي سيد، أن آخر مباراه بين الأهلي والزمالك هي أكثر المباريات روعة في تاريخ الزمالك، خاصة هدف مصطفى محمد، مستكملا "الزمالك يمتلك أحسن هدافي مصر ولا يستطيع الاستغناء عنهم مثل طارق حامد".

ويرى سمير ناجي أن جميع مباريات القمة لها مذاقها الخاص الذي يمتع الجمهور، وذكر بالأخص مباراة الاهلي والزمالك في الدوري الماضي، وأهداف وليد سليمان.

وأنهى رامي عصام أن أحسن الأهداف التي سجلها الأهلي في الزمالك هي لمؤمن زكريا، ومن ناحية أخرى أشاد بأهداف مصطفى محمد وطارق حامد.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شقيقه: الاتصال مع ميدو جابر انقطع فجأة.. ولا نعلم مكان تواجده.. فيديو

عايزة أطلع ضابط.. أصغر سائقة توك توك: نفسي أقابل الرئيس السيسي واسلم عليه ..فيديو

بكلمات رومانسية.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح

شاهد.. أحدث الأسلحة المصرية والعربية تظهر في التدريب العسكري سيف العرب

حديث الساعة.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة باختطاف لاعب سيراميكا كليوباترا

3-3 .. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن لقاء الأهلي والزمالك

Advertisements

والدة ميدو جابر تناشد رئيس الجمهورية: عايزة اعرف ابني فين

القصة الكاملة لاختطاف ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. البداية بصورة إعجاب.. ووالدته تناشد الرئيس

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي لـ CAF بسبب دعوات نهائي دوري الأبطال

ميدو يلوم الخطيب ويتقدم بشكوى ضد قناة الأهلي

معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. فيديو

أول تعليق لشقيق ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا عقب اختفائه.. صورة

ميدو جابر يتصدر تويتر بعد اختفائه من فندق الإقامة وأنباء عن اختطافه

خاص | قائمة الأهلي النهائية لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ميدو عن اختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا: غريب أن يحدث في دولة القانون

البطاوي يرصد تفاصيل اختفاء ميدو جابر.. ويطالب الجهات الأمنية بسرعة الاستجابة

حديث الساعة.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة باختطاف لاعب سيراميكا كليوباترا

الناجون الخمسة فى الأهلي والزمالك من لعنة كورونا قبل نهائي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها