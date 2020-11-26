بملابس عصرية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.





ظهرت بلفيس فتحي في مقطع الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية ملونة ونسقت معهما جاكيت جلد شتوي مما كشف عن رشاقتها وذوقها الأنيق في اختيار الملابس التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك.





وانتعلت بلقيس حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





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أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بلقيس على تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.





واعتادت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها.





وتعتمد بلقيس في أغلب إطلالاتها على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفخمة التي تجمع بين الفخامة والأناقة التي تحمل توقيع مصممين ودور أزياء عالمية فهي من النجمات العرب التي تعشق الموضة ومواكبة أحدث الصيحات.





كما تميل إلي اختيار صيحات المكياج الصاخب المتناسق معها والذي يكشف عن جمال ملامحها، وتقوم بتنسيق المجوهرات الفخمة و القيمة التي تزيد من جاذبيتها.





ومن جانب أخر نشرت الفنانة اليمنية بلقيس، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن تحضيرها لعمل جديد.





وقالت "العمل خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحاليًا في مرحلة التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله وسأقوم بالإخراج لأول مرة".





وعلّقت على الفيديو قائلة "أحتاج دعواتكم لي بالتوفيق".





كانت أهدت بلقيس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.





يذكر أن الفنانة بلقيس ابنة المطرب اليمني أحمد فتحي ولدت وعاشت في الإمارات، تزوجت في عام 2016، من سلطان بن عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنهما تركي.







