محافظ بورسعيد: الفوز بجائزة أفضل محافظ عربي دافع لاستكمال جهود التنمية.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفائز بجائزة أفضل محافظ عربي، إن المحافظ حتى يحصل على هذه الجائزة مطالب بعمل واجباته على أكمل وجه، مشيرا إلى سبب حصوله على الجائزة هو إتمام المشروعات الضخمة التي تم إنشاؤها في بورسعيد، وتكامل وتعاون جميع الوزارات المعنية التي ساعدتنا على أن نكون محافظة نموذجية.





"الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محافظة بورسعيد محافظة يتم فيها تطبيق النموذج الخاص بنظام التأمين الصحي الجديد، وأول محافظة رقمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات، وهو ما يؤكد نجاح وتكامل المنظومة المصرية، منوهًا بأن هذه الجائزة ستكون دافعا له لاستكمال جهود المحافظة. وأضافأولالنموذج





وفي السياق، قالت نهى أحمد السيد، الحاصلة علي جائزة أفضل موظفة حكومية عربية، "عند معرفتي بخبر فوزي كنت سعيدة جدا انا والفريق الذي يعمل معي، ولم اعرف ماذا افعل من شدة الفرحة، وشعرت أن ربنا كرمني".





وتابعت نهى أحمد، أن هناك 5 معايير خضنا بها المسابقة، ومنها أن يكون الموظف لديه الرغبة في التعاون المستمر وتطوير الخبرات العملية والمشاركة في المؤتمرات للتعرف علي كل ما هو جديد، وأن يكون للموظف أثر في عمله، ويستطيع أن يتغلب علي الأزمات التي يواجهها.





واستكملت نهى أحمد، أن من ضمن الأزمات التي قابلتني هو عندما تم حرق المركز التكنولوجي بحي المنتزه في ثورة 25 يناير 2011 بعدها قررت أنا والعاملون معي ألا نتوقف عن العملي وتواصلنا مع المجتمع المدني وقمنا بإصلاح المركز من جديد وتواصلنا مع وزارة التخطيط وأعطتنا الأجهزة وتخطينا هذه الأزمة، لافتة إلى أن أول من قام بالاتصال بي بعد الفوز هو فريق جائزة مصر في التميز الحكومي في وزارة التخطيط.





وقدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التهاني للمسئولين المصريين الفائزين في الدورة الأولى لجائزة "التميز الحكومي العربي"، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.





وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن سعادته وتقديره لفوز اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.





وفي الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أن "التطوير الحكومي الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة"، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمي، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة في هذه الملفات، التي تحظى بمتابعته الدائمة.





كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم، الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في إحداث طفرة هائلة في الأداء الحكومي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدول العربية في المرحلة الراهنة.



