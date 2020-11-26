إيهاب فهمي: هناك مبادرة من قبل وزيرة الثقافة لتجسيد قصة الشهداء كل فترة

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، إن المسرح يعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا أنه استطاع أن يصنع طفرة بمجهود العاملين والزملاء، مشيرا إلى أن فكرة مسرحية "الوصية" قدمتها وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم.





وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، نجاح فيلمي "الممر" و"الاختيار" كانا أحد أسباب إنتاج مسرحية "الوصية"، مؤكدا أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لم تبخل علينا بشيء.





وتابع مدير المسرح القومي، هناك منظومة متكاملة تعمل معًا من أجل إخراج مثل هذه الأعمال، معقبا "الفن في خدمة الوطن، وهذا هو هدفنا".





وأكمل حديثه "هناك مبادرة من قبل وزيرة الثقافة لتجسيد قصة الشهداء كل فترة، وندعو كل المصريين إلى حضور العرض الجديد، كما أن "الوصية" حاز على إعجاب وإقبال كبير".





برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وضمن مبادرة "إعرف جيشك" ينطلق الخميس المقبل في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "الوصية " من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال.





ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري ، وذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.





وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي و المخرج خالد جلال مخرج العمل ، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا أن العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن .





العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري . "الوصية " عن الشهيد محمد معتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار ، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال .