أخبار التوك شو| أبو العينين يكشف تأثير كورونا في العام الجديد اقتصاديا واجتماعيا.. و7 محافظات أكثر تضررا من الأمطار والسيول

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:
أجاب النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، على سؤال،: "ما تأثير أزمة جائحة كورونا على العام الجديد 2021 من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟".
وقال أبو العينين، في حواره لبرنامج ترند ووتش، المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، أصابت العالم كله، وأثرت عليه بشكل كبير، مضيفا أن فيروس كورونا اصاب ما يصل لـ 60 مليون شخص حول العالم، ومعدلات النمو انخفضت، مستدركا أن بعض الدول تعمل على خفض العمالة بشكل كبير، وهناك وتراجع الاستثمارات العالمية.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مئات السيارات المجهزة متواجدة فى شوارع القاهرة للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن المنطقة الواقعة أمام أستاد القاهرة تحولت إلى بحر من المياه ولكن أرضية الاستاد مجهزة لمثل هذه الحالات ويستطيع أى مواطن اللعب به حاليًا.
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم رفع جميع تجمعات المياه فى شرق القاهرة و الجنوب، وأن المناطق الشمالية و الجنوبية كانت خفيفة، متابعا أن حركة المرور اليوم لم تتعطل، وجميع الشوارع كان بها حالة من البطء فقط، ولكن المحافظة منذ ساعة ونصف انتهت من عملية رفع المياه، مضيفا انه سيتم تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس، وخلال الدقائق المقبلة سيتم التنسيق مع جامعة حلوان وجامعة عين شمس لـ ترتيب وضع الجامعات غدًا، ولكن المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.
قال صلاح هاشم ، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن فكرة العمالة غير المنتظمة، ظهرت بكثرة منذ 25 يناير، وخلال الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد، ومع استقرار الدولة المصرية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدأت تنظر إلى هذا القطاع.
عبر الدكتور محمد علي والد الفتاة مريم التي لقيت مصرعها علي يد متهمين والمعروفة إعلاميا بواقعة مقتل فتاة المعادي عن حزنه الشيديد جراء الحادث الأليم الذي تعرضت له ابنته، متابعا: الحمد لله على كل حال فان المصيبة جلل ولكن قدر الله وما شاء فعل ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.
وأكد علي أنه يثق في عدالة المحكمة ومنذ الوهلة الأولى للقضية قائلا: أشعر بارتياح تجاه عدالة المحكمة ، وأحمد الله على قراراها بإحالة المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.
قال إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما يمر بثلاث مراحل، أولاها تتمثل في مراكز تجميع البلازما، معقبا: تم الإنتهاء من بناء 6 مراكز لتجميع البلازما، موجودة في مركز لنقل الدم بالعجوزة والمركز الأقليمي بالعباسية والمينا وطنطا ودار السلام وإسكندرية.
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تم عقد اجتماع أمس بخصوص لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، موضحًا أن هذا اللقاء أفريقي ويمثل القارة بالكامل، مضيفا أن كل أنظار العالم تتابع هذا اللقاء، مؤكدًا أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك فرصة لتقديم مصر بشكل جيد أمام العالم.
قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تواصلا دائما بغرف العمليات التابعة للوزارة وفقأ لآخر التقارير الخاصة بموجة السيول، مضيفا أن أكثر المحافظات التى شهدت تساقطا غزيرا لموجة السيول وعلى رأسها مطروح ، الاسكندرية، البحيرة ، كفر الشيخ ، والقاهرة ، الجيزة ، دمياط.
وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن موجة الطقس السيئ.. فيديو
قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ، إن مركز التنبؤ في وزارة الموارد المائية والري يركز علي عنصر المطر لأن هذا له علاقة وثيقة بوزارة الموارد المائية وشبكة الترع والمصارف ونقوم بإصدار خرائط تنذر بقدوم مطر شديد ونعمل علي تبين شدة الأمطار بدرجات مختلفة وخلال نهاية اليوم ستنتهي حالة الأمطار الغزيرة التي شاهدناها .
قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة ، إن أى لقاح يثبت فعاليته وتجاربه سيكون لمصر منه نصيبها ب التأكيد، مضيفا أنه حتى الحصول على اللقاح وإثبات تجاربه وفعاليته لابد من استكمال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أن السلاح الوحيد للمصريين حتى اكتشاف لقاح كورونا هو وقاية المواطن واتباع إجراءاته الاحترازية والحرص على ارتداء الكمامة الطبية ، والبعد عن التجمعات .
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الخميس، في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأمطار يتم حسابها في المحطات وفي أجهزة معايير القياس بالمليمتر المكعب ويتم حساب الامطار بناء علي معايير ومنها غزارة الأمطار التي تعني ان الأمطار شديدة ومتواصلة وامطار اليوم كانت شديدة ولكن مدتها قصيرة .
وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة هامة للمرأة المصرية قائلة: " المرأة المصرية قوية ولكن الاستمرار مطلوب، وذلك عن طريق التعليم المستمر والتدريب والمرأة يجب أن تكون قدوة للفتيات و السيدات و الشباب" موضحة أن المرأة تعيش فى فترة ذهبية وهي فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.