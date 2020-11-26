أخبار التوك شو| أبو العينين يكشف تأثير كورونا في العام الجديد اقتصاديا واجتماعيا.. و7 محافظات أكثر تضررا من الأمطار والسيول

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:





أجاب النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، على سؤال،: "ما تأثير أزمة جائحة كورونا على العام الجديد 2021 من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟".

وقال أبو العينين، في حواره لبرنامج ترند ووتش، المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، أصابت العالم كله، وأثرت عليه بشكل كبير، مضيفا أن فيروس كورونا اصاب ما يصل لـ 60 مليون شخص حول العالم، ومعدلات النمو انخفضت، مستدركا أن بعض الدول تعمل على خفض العمالة بشكل كبير، وهناك وتراجع الاستثمارات العالمية.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مئات السيارات المجهزة متواجدة فى شوارع القاهرة للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن المنطقة الواقعة أمام أستاد القاهرة تحولت إلى بحر من المياه ولكن أرضية الاستاد مجهزة لمثل هذه الحالات ويستطيع أى مواطن اللعب به حاليًا.





قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم رفع جميع تجمعات المياه فى شرق القاهرة و الجنوب، وأن المناطق الشمالية و الجنوبية كانت خفيفة، متابعا أن حركة المرور اليوم لم تتعطل، وجميع الشوارع كان بها حالة من البطء فقط، ولكن المحافظة منذ ساعة ونصف انتهت من عملية رفع المياه، مضيفا انه سيتم تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس، وخلال الدقائق المقبلة سيتم التنسيق مع جامعة حلوان وجامعة عين شمس لـ ترتيب وضع الجامعات غدًا، ولكن المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.





قال صلاح هاشم ، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن فكرة العمالة غير المنتظمة، ظهرت بكثرة منذ 25 يناير، وخلال الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد، ومع استقرار الدولة المصرية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدأت تنظر إلى هذا القطاع.



