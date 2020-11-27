فيديوجراف.. أجمل أسد في العالم

التقط المصور البريطاني “سايمون نيدهام”، صورا مميزة للأسد الأبيض والذي عرف باسم “مويا”، وهو يبلغ من العمر 6 أعوام، والذي يمتلك لونا فريدا يميزه عن غيره من الأسود، حيث يطلق عليه ”أجمل أسد في العالم” والتي تعد هذه الصور خير دليل على وجود الاسد الابيض .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الاسد مويا الابيض من خلال الفيديوجراف التالي.



