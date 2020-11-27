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فيديو جراف

فيديوجراف.. أجمل أسد في العالم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
اعتاد الجميع على رؤية الأسد بلونه البني المميز وشعره الكثيف واعتقد الكثيرون أنه لا يوجد لون آخر وما يقال عن وجود أسد ذي لون أبيض ما هي إلا قصة أسطورية ذاع سيطها في جنوب أفريقيا .

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التقط المصور البريطاني “سايمون نيدهام”، صورا مميزة  للأسد الأبيض والذي عرف باسم “مويا”، وهو يبلغ  من العمر 6 أعوام، والذي يمتلك لونا فريدا يميزه عن غيره من الأسود، حيث يطلق عليه ”أجمل أسد في العالم” والتي تعد هذه الصور خير دليل على وجود الاسد الابيض .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الاسد مويا الابيض من خلال الفيديوجراف التالي.

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