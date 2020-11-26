جودة: موسيماني لديه حلول.. وهجوم الأهلي سيضغط الزمالك

وقال جودة لـ "الماتش"، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد"، "موسيماني يمتلك حلولا كثيرة، لديه إمكانيات فنية كبيرة، ويستطيع بناء الهجمات بشكل قوي من الخلف للأمام".

وأتم "موسيماني يجيد المبادرة في التهديف، وهذه أرقام وضحت في المباريات الأخيرة له مع الأهلي، وأيضا باتشيكو مدرب جيد ويستطيع العودة للمباريات حال تلقي شباك فريقه أهدافا مبكرة، وكل هذه الأمور لها دلائل بكل تأكيد".

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم علي مدار 48 ساعة ماضية بشأن التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز واحد هو محل خلاف حتي الآن.





ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول الذي انتظم في المعسكر الأحمر، ومعهم عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.





ولا يزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الآن للاستفادة منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثله للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.





ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.



