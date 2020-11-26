الرئيس السيسي يعي مصلحة الشباب.. حسن ضوة: شعارنا في التنسيقية «السياسة بمفهوم جديد»

مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، عن أهداف تنسيقية شباب الأحزاب. كشف حسن ضوه الأحزاب





وقال ضوة، في حوار متلفز ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم، الخميس، إن شعارنا في التنسيقية "السياسة بمفهوم جديد"، مضيفا أن دور تنسيقية شباب الأحزاب تُرجم بالنتائج الإيجابية في الانتخابات.





وأضاف مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعي مصلحة الشباب وتضعهم أولوية، مضيفا أنه نرى هذا الأمر من خلال تنظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمرات وفعاليات للشباب خلال سنوات حكمه للبلاد.

وأضاف ضوه، "أنا فخور بوجودي في التنسيقية والتي هى قاصرة على الشباب"، متابعا "نجلس مع الشباب ونعمل على استمالة شباب الأحزاب".





وتابع مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أن في التنسيقية يوجد 26 نائبا في مجلس الشيوخ، و14 نائبا في مجلس النواب، وتم تشريفنا بتعيينات من الرئيس السيسي، مستدركا أنه لدينا ستة نواب محافظون، وكلهم شباب لا تزيد سنهم على 40 عاما، وهذا الأمر يعطي تحفيزا للشباب.





وأكد مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لعضوية مجلس النواب، أنه لدينا خبرات في كل المجالات وفي كل التخصصات وفي مشاكل المجتمع ودورنا الأساسي مساعدة القيادة في عملها وقدمنا أوراق وحلول كثيرة للدولة، لافتا إلى أنه نناقش في الاجتماعات مشاكل الدولة ونحن جزء من الشعب المصري العظيم ونتفق على مصلحة البلاد.





وأوضح ضوه، "نخلع العباءة الحزبية لمصلحة مصر"، مستدركا "نحتك بالناس وننزل الشارع وننفذ مبادرات في مختلف المواقف والأزمات وخاصة أزمة فيروس كورونا المستجد ومع بدايتها كان لنا فعاليات مختلفة والتنسيقية في أي حدث موجودين".



