حديث الساعة.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة باختطاف لاعب سيراميكا كليوباترا

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "سيراميكا كليوباترا"، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.
وأكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختطاف من معسكر الفريق.
وقال "البطاوي"، في مداخلة ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".
وأكد المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبوا التقاط صورة معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".
وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
واستطرد المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها".
واختتم معتز البطاوي، حديثه، قائلا "أتمنَّي الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر بعد واقعة اختطافه".
ومن جهة أخرى نشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا".
واستغاثت والدة لاعب كرة القدم ميدو جابر، المنضم حديثًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل سرعة البحث عن نجلها عقب اختفائه من فندق إقامة فريقه.
وقالت والدة اللاعب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت المذاع على شاشة "صدى البلد"، "لا أعلم أين ابني، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".
واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث إليها في السابعة مساءً، وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلًا.
وعبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن غضبه الشديد تجاه اختفاء ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا من معسكر الفريق.
وقال أحمد حسام ميدو، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "النهار"، إن اختفاء ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا أمر غريب، ولم نتوقع أن يحدث ذلك في دولة القانون.
وتابع ميدو "نأمل من وزارة الداخلية سرعة الاستجابة، ومعرفة أسباب اختفاء اللاعب من معسكر الفريق من دون أي سبب، وأمام الجميع".