حديث الساعة.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة باختطاف لاعب سيراميكا كليوباترا

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "سيراميكا كليوباترا"، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.





و أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختطاف من معسكر الفريق.





وقال "البطاوي"، في مداخلة ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".





وأكد المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبوا التقاط صورة معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".





وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".



