فرنسا تفتح دور العرض والمسرح 15 ديسمبر

قررت الحكومة الفرنسية، فتح دور العرض والمسارح فى 15 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إغلاقها في أكتوبر الماضي.





وقرر الرئيس الفرنسي ماكرون، أن يستمر حظر التجول من التاسعة مساءً إلى السابعة صباحا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





قررت الحكومة الفرنسية فتح دور العرض خلال أواخر شهر يونيو الجاري، بتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد فتح المقاهي أمام الجمهور.

كان مهرجان كان السينمائي الدولي قد أعلن عن اختيار فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين ضمن الاختيارات الرسمية لدورة 2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.

أعلن تيري فريمو المدير الفني للمهرجان مشاركة "سعاد" ضمن الاختيارات الرسمية لدورة مهرجان كان الـ73، وأتت الاختيارات في قائمة موحدة تضم 56 فيلمًا عوضًا عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة، وهو إجراء جديد اتخذته إدارة المهرجان بهذه الدورة بعد اضطرارها لإلغاء فعالياته التي كان مخططًا إقامتها في مطلع الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات الكبرى كإجراء وقائي ضد الفيروس.

فيلم "سعاد" إنتاج مصري تونسي مشترك للمنتج المصري سامح عواض في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة (ولدي)، والمنتج والسيناريست محمد حفظي (اشتباك)، والمصري مارك لطفي (الحلم البعيد).



