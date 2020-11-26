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أخبار البلد

بكلمات مؤثرة رونالدينيو ينعى مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:55 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
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مصطفى كرم
حرص النجم العالمي رونالدينيو، لاعب فريق  برشلونة السابق، على نعى أسطورة القدم العالمية الأرجنتيني "دييجو مارادونا". 

ونشر رونالدينيو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع مارادونا، معلقا عليها "مشاعري للعائلة واكل من يحب هذا العبقري صديقي المحبوب شكرا على كل لحظه كانت معك سواء كانت رياضة او عشاء محادثاتنا كانت دائما رائعة ومميزة وسوف احتفظ بكل لحظه من الفرح على أرض الملعب معا انت الهمني وعندما لعبنا سويا كرة القدم كانت واحده من أجمل ليالي حياتي ارقد بسلام محبوبي الساحر الابدي". 

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا. 

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
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