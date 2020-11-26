أحمد صالح: واثق في لاعبي الزمالك لتعويض الغيابات أمام الأهلي.. فيديو

قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة نهائي دوري أبطال بين الأهلي والزمالك صعبة على الفريقين، إلا أن الأهم هو أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين خلال اللقاء.





وأضاف "صالح"، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن غياب الونش وأوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بسبب إصابتهم بكورونا؛ سيؤثر بالسلب على أداء الزمالك، مؤكدا ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة لتعويض الغيابات بما فيهم الناشئون.





وتابع أن الزمالك لديه مجموعة من الحلول على مقاعد البدلاء، مثل شيكابالا وكاسونجو، لديهما القدرة على الظهور بشكل مميز كبدلاء خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، ومتوج ببطولتين هذا العام، وخسارته اللقب ستكون صعبة للغاية الأمر نفسه بالنسبة إلى الأهلي.



