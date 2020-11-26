أحمد صالح: واثق في لاعبي الزمالك لتعويض الغيابات أمام الأهلي.. فيديو

قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة نهائي دوري أبطال بين الأهلي والزمالك صعبة على الفريقين، إلا أن الأهم هو أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين خلال اللقاء.
وأضاف "صالح"، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن غياب الونش وأوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بسبب إصابتهم بكورونا؛ سيؤثر بالسلب على أداء الزمالك، مؤكدا ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة لتعويض الغيابات بما فيهم الناشئون.
وتابع أن الزمالك لديه مجموعة من الحلول على مقاعد البدلاء، مثل شيكابالا وكاسونجو، لديهما القدرة على الظهور بشكل مميز كبدلاء خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، ومتوج ببطولتين هذا العام، وخسارته اللقب ستكون صعبة للغاية الأمر نفسه بالنسبة إلى الأهلي.
يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.
يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش، ووفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.