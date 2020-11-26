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رياضة

أحمد صالح: واثق في لاعبي الزمالك لتعويض الغيابات أمام الأهلي.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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حسام الحارتي
قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة نهائي دوري أبطال بين الأهلي والزمالك صعبة على الفريقين، إلا أن الأهم هو أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين خلال اللقاء.

وأضاف "صالح"، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن غياب الونش وأوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بسبب إصابتهم بكورونا؛ سيؤثر بالسلب على أداء الزمالك، مؤكدا ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة لتعويض الغيابات بما فيهم الناشئون.

وتابع أن الزمالك لديه مجموعة من الحلول على مقاعد البدلاء، مثل شيكابالا وكاسونجو، لديهما القدرة على الظهور بشكل مميز كبدلاء خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، ومتوج ببطولتين هذا العام، وخسارته اللقب ستكون صعبة للغاية الأمر نفسه بالنسبة إلى الأهلي.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.
 
يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش، ووفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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