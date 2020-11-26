غدا.. انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة

تنطلق مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة غدا، الجمعة، بصالة الدكتور كمال شلبي، بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وأكد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ، أن العمل يجرى على قدم وساق لتصبح صالة الدكتور كمال شلبى بمقر النادى بالشاطبى، على أتم استعداد لاستقبال مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة، والتي يشارك بها المنتخب الوطنى، إضافةً إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى وحتى 29 نوفمبر.





وتعد صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما دعا الاتحاد المصرى لكرة السلة لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادي.





وسبق وعُقد اجتماع مؤخرًا بمقر النادي، بحضور عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير التصفيات حازم الرجال أمين صندوق النادي و احمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة والجهاز التنفيذي بالنادى، لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة ومدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام .