في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ علا غانم وعدد زيجاتها وتفاصيل تعرضها لـ حادث سير

تحتفل اليوم الفنانة علا غانم، بعيد ميلادها الـ 49 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.





وشاركت "علا" في بطولة عدد كبير من الأفلام منها سهر الليالي وبدون رقابة ومهمة صعبة وكامل الأوصاف وحريم كريم.

وما لا يعرفه الكثير أن علا غانم تزوجت ثلاث مرات الأولى من "وليد الضفراوي" وأنجبت منه بنتان، ثم تزوجت من "أحمد المسلمي" واستمرت هذه الزيجة 7 أشهر فقط ولم تنجب منه أطفالا.

أما الزيجة الثالثة فهي من نصيب "عبد العزيز لبيب" ومازالت مستمرة حتى الآن.



تخرجت في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به.





بدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية (حنساك) مع الفنان محمد فؤاد.





بدأت التمثيل من خلال التلفزيون، حيث ظهرت للمرة الأولى كوجه جديد من خلال مسلسل (زيزينيا: الولي والخواجة)، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها (سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة).



