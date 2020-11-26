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أخبار العالم

أوباما: استجابة إدارة ترامب لأزمة كورونا مخزية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز" أسوأ كوابيسه، معتبرا أن استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة كورونا "مخزية".

وأضاف ترامب في حديث لبرنامج "ذا ليت شو" أن تدابير السلامة بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كان ينبغي اعتبارها "أمرا منطقيا" بدلا من "فعل قمعي".

وأضاف أنه "لو اتخذت هذه الخطوات فورا، فلا شك في أننا كنا سننقذ بعض الأرواح، ومن المفارقات، أن الاقتصاد كان سيكون أفضل".

وفيما يتعلق بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، قال أوباما إن هذا الأمر كان "مصدر قلق".

وعما إذا كان يشعر أن هذه المخاوف قد "ثبتت"، أجاب أوباما بأنه "تم تجاوزها".

وسجلت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع أكثر من ألفين حالة

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أول أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

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