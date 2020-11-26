نيجيري يثير الجدل بعد ظهوره مع زوجاته الـ 6 الحوامل.. فيديو وصور

أثار مالك ملهى ليلي في نيجيريا الجدل، بعد تواجده في حفل زفاف صديقه مع ست نساء حوامل حوله، مدعيا أنهن زوجاته وأنه والد جميع الأطفال.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، مالك الملهى الليلي هو مايك إيزي نوالي نووغو، وتعمد الظهور بهذا الشكل عندما كان في حفل الزفاف، واستطاع أن يخطف الأضواء بهذا الشكل من العريس أو العروس بعد وصوله إلى الحفل ومعه 6 نساء حوامل حوله.





مايك، الذي يعرف باسم جميل مايك، على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أنه والد جميع الأطفال الستة الذين لم يولدوا بعد، وذلك خلال رقصه في حفل الزفاف وهو يرتدي بدلة وردية، أما النساء اللواتي كن حوله ارتدوا أيضا ملابس متشابهة باللون الفضي اللامع، منها فساتين وأخرى بها بناطيل.





شارك مايك مقطع فيديو لهم على إنستجرام، والنساء الست الحوامل حوله، وكل منهن تضع يدها على بطنها وكأنها تحتضن جنينها، وكتب على الفيديو: "نحن نعيش معا أفضل ما في حياتنا. .#ABetterTime #HappyHome #Familyiseverything #babybum".

وحصل هذا الفيديو وغيره من الصور المتداولة له مع النساء الست، على ردود فعل مختلفة، حيث اتهمه البعض بأنه رجل غير طبيعي، وربما يكذب بشأن النساء الست للحصول على المزيد من الشهرة، بعدما نشر العديد من الصور والفيديو وهو يضع يده على بطونهن في حفل زفاف صديقه ويليامز أوتشيمبا.





أما على حسابه الشخصي، يتابعه أكثر من 300 الف شخص، واعتاد نشر المحتوى الغريب الذي يزيد من شهرة الملهى الليلي الخاص به، في نيجيريا، وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره لهذه الصور المثيرة للجدل، وكان قد أثار الجدل في وقت سابق بعدما ادعى أن الرجل لا يكفيه سيدة واحدة.





وتهتم الأسر في نيجيريا بأن تكون ذات عدد أطفال كثيرة، فالعائلات الكبيرة في رأيهم تساعد على قوة العلاقات الأسرية، وكلما تقدم عمر الشخص تزيد من حكمته، ويذكر أن تتميز نيجيريا بالعادات الغريبة للزواج، ومنها أن بعض القبائل هناك تجبر النساء على ثقب ألسنتهن ليضعن به حلقة تشبه الخاتم وخيط يقوم الزوج بسحبه ليؤلمها إذا تحدثت كثيرا، وهذه هي الطريقة المتبعة في بعض القبائل للتعامل مع الزوجة الثرثارة.



