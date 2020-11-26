نهائي القرن.. أبو تريكة وبركات يسيطران على لقب الهداف في الديربي الأفريقي

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.
ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.
نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما
ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.
ويحظى تاريخ الناديين العريقين بكثير من الهدافين التاريخيين الذين وضعوا بصمات لا تنسى في مسيرة الفريقين قاريا .
ولكن رغم اعتزال الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، إلا أنهما لا يزالان يتصدران المشهد في مباريات الديربي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المباريات الإفريقية.
ويتواجه عملاقا الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي تاريخي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة.
ويحتل بركات وتريكة مقعد الصدارة في هدافي مباريات القمة خلال المباريات في دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي، والتي بلغ عددها 8 مباريات.
وأحرز المارد الأحمر 15 هدفا في مرمى الفريق الأبيض، من بينها 4 أهداف لكل من محمد أبو تريكة ومثلها لشريكه محمد بركات، وهدفين عن طريق الأنجولي فلافيو.
بينما أحرز كل من عماد متعب، أحمد فتحي، أحمد عبد الظاهر، وليد سليمان، أحمد حسن هدفا واحدا.
ففي المقابل، يعتبر جمال حمزة هداف الزمالك، رغم قلة عدد أهداف الفارس الأبيض في الشباك الحمراء خلال المواجهات القارية.
فأحرز لاعبو الزمالك في مرمى الأهلي 8 أهداف فقط، يتصدر جمال حمزة تلك القائمة برصيد هدفين.
بينما أحرز كل من حازم إمام، الراحل أجوجو، محمد إبراهيم، أحمد جعفر، عمر جابر و أحمد حسن هدفا واحدا.