ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي القرن.. أبو تريكة وبركات يسيطران على لقب الهداف في الديربي الأفريقي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما

ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

ويحظى تاريخ الناديين العريقين بكثير من الهدافين التاريخيين الذين وضعوا بصمات لا تنسى في مسيرة الفريقين قاريا .

ولكن رغم اعتزال الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، إلا أنهما لا يزالان يتصدران المشهد في مباريات الديربي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المباريات الإفريقية.

ويتواجه عملاقا الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي تاريخي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة.

ويحتل بركات وتريكة مقعد الصدارة في هدافي مباريات القمة خلال المباريات في دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي، والتي بلغ عددها 8 مباريات.

وأحرز المارد الأحمر 15 هدفا في مرمى الفريق الأبيض، من بينها 4 أهداف لكل من محمد أبو تريكة ومثلها لشريكه محمد بركات، وهدفين عن طريق الأنجولي فلافيو.

بينما أحرز كل من عماد متعب، أحمد فتحي، أحمد عبد الظاهر، وليد سليمان، أحمد حسن هدفا واحدا.

ففي المقابل، يعتبر جمال حمزة هداف الزمالك، رغم قلة عدد أهداف الفارس الأبيض في الشباك الحمراء خلال المواجهات القارية.

فأحرز لاعبو الزمالك في مرمى الأهلي 8 أهداف فقط، يتصدر جمال حمزة تلك القائمة برصيد هدفين.

بينما أحرز كل من حازم إمام، الراحل أجوجو، محمد إبراهيم، أحمد جعفر، عمر جابر و أحمد حسن هدفا واحدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلى والزمالك لأول مرة فى نهائي أبطال إفريقيا.. تفوق كاسح للأحمر بـ 5 انتصارات و3 تعادلات فى تاريخ لقاءات القطبين

7X7.. رقم 7 بين الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري الأبطال بـ سبعة أيام

هاشتاج النجمة التاسعة ياشحات يتصدر الترند ..ومغردون : علي الفوز متجمعين

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. حملات عبر السوشيال ميديا لمواجهة التعصب

مجرد 90 دقيقة.. النجمة التاسعة يا مروان يتصدر تويتر لدعم الأهلي

شوبير يكشف هوية حكم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن لقاء الأهلي والزمالك.. ومراسل "صدى البلد" في بلجيكا يزف بشرى سارة بخصوص كورونا

رضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

قبل ما تشتري عربية جديدة.. اتبع هذه النصائح

أبلغت عنه فانتقم منها.. القبض على بلطجي أحرق سيدة بمنزلها فى الإسكندرية

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصرى .. شاهد

ميدو عن اختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا: غريب أن يحدث في دولة القانون

Advertisements

القصة الكاملة لاختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا

ميدو جابر يتصدر تويتر بعد اختفائه من فندق إقامة فريقه

أخبار الرياضة| القصة الكاملة لاختفاء ميدو جابر.. الداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع اثنين برغبته.. ورضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. آخر ظهور لـ ميدو جابر مع والدته قبل اختفائه

#ليفربول يتصدر تويتر بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي

رضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

ميدو عن اختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا: غريب أن يحدث في دولة القانون

حديث الساعة.. تعرف على كافة التفاصيل الخاصة باختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا

رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ مصر المقاصة

شوبير: التشكيك في مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك تهريج

عندما رأى مارادونا الشيطان.. القديس الذي تحالف مع المافيا وشبكات البغاء

نهائي القرن.. أبو تريكة وبركات يسيطران على لقب الهداف في الديربي الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور

من الذهب والألماس.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

مخزن الأسرار.. حكاية مزار غرفة الجماجم بـ دير سانت كاترين.. شاهد