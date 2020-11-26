بعد إضراب عن الأكل دام 103 أيام.. إسرائيل تفرج عن ماهر الأخرس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.





وكان الأسير الأخرس خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 103 أيام رفضًا لاعتقاله الإداري وذلك وفق ما ذكره موقع المملكة " الأردني" .





وعلّق الأسير الأخرس إضرابه عن الطعام، في 6/11/2020، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 نوفمبر الجاري، وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.





الأسير الأخرس (49 عاما)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020، رفضًا لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية للإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.



