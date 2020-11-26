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رياضة

نهائي القرن.. ساسي ومعلول صراع تونسي خاص على هامش مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، غدا الجمعة الموافق 27  نوفمبر.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.

ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

وسيكون النهائي شاهدا على صدام بنكهة تونسية بين فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي.

ونسلط لكم الضوء خلال التقرير التالي على ملامح الصراع التونسي في نهائي القرن:

صداقة تتحول إلى منافسة صعبة
يرتبط ساسي ومعلول بصداقة قوية منذ أن لعب الثنائي في الصفاقسي التونسي، وكان اللاعبان يمثلان القوة الضاربة في تشكيلة أبناء باب سويقة، التي فازت بالدوري التونسي (2012–2013)، وهو آخر لقب دوري دخل خزائن الصفاقسي.

صداقة ساسي ومعلول استمرت في منتخب تونس، رغم أن مسارهما في رحلة كرة القدم قادهما للغريمين، ولكن دائما ساسي ومعلول يظهران سويا في معسكرات نسور قرطاج، ودخلا من قبل في وصلات دعابة برفقة يوسف المساكني نجم تونس.

وتأخرت عودة ساسي ومعلول من تونس بعد فترة التوقف الدولي، وعاد الثنائي على نفس الطائرة إلى مصر، ولكن هذه الصداقة ستتوقف مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، لمعركة تحبس أنفاس الجماهير.

مايسترو الزمالك
لا يختلف اثنان على كون ساسي أشبه بمايسترو في تشكيلة الزمالك، وليس مجرد لاعب في الفريق الأبيض، فإجادته نقل الهجمة للأمام وضبط إيقاع الفريق يجعله أحد العناصر المهمة في التشكيل.

ويحظى ساسي بشعبية جارفة لدى جماهير الزمالك، خاصة أنه ساهم بقوة في تطوير أداء الفريق منذ انضمامه قادما من النصر السعودي، وساهم في تحقيق عدة بطولات على رأسها الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وكانت بصمات فرجاني ساسي مؤثرة أيضًا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث لعب 8 مباريات في البطولة رفقة أصحاب الرداء الأبيض، وسجل هدفا مهما في شباك الرجاء المغربي، وصنع آخر.

أرقام ساسي تؤكد أنه نقطة قوة في تشكيلة الأبيض، حيث أن تمريراته المفتاحية وصلت إلى 10 تمريرات، ودقة تمريراته وصلت إلى 85% بحسب إحصائية صادرة عن الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي.

ساسي لديه الطموح في تحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، بعدما خاض منافسات البطولة القارية مع الترجي، ولكنه ودع أمام الأهلي من ربع نهائي نسخة 2017.

مفتاح لعب الأهلي
يعد علي معلول مفتاح لعب خطير لهجمات الأهلي، مع كافة المدربين الذين تولوا قيادة الفريق الأحمر، منذ انضمامه في صيف 2016 قادما من الصفاقسي.

معلول اخترق قلوب مشجعي الأهلي سريعا خاصة أن مستواه في ثبات مستمر، وأعاد للأذهان ذكريات تألق الظهير الأيسر الأجنبي الآخر، والذي ترك
بصمات تاريخية، وهو الأنجولي جيلبرتو، ولكن معلول ينقصه حصد دوري الأبطال.

حلم معلول في حصد دوري الأبطال، يبدو بمثابة الإنجاز المنقوص في مسيرة النجم التونسي مع الفريق الأحمر، علما بأنه ترك بصمة مؤثرة في مشاركته بنسخة الموسم الحالي للبطولة، حيث سجل 3 أهداف وصنع آخر.

ولعب على معلول 7 مباريات بالبطولة، وانطلاقاته الهجومية في الأغلب كانت ناجحة سواء من خلال 6 مراوغات ناجحة، أو حتى دفاعيا باقتناصه 3 إلتحامات، وقيامه بـ5 تمريرات مفتاحية.
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