بعد اختفائه أمس.. الجمهور لـ ميدو جابر: ربنا يطمنا عليك

وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".
ودشن عدد من رود مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللاعب_ميدو_جابر_فين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
اداري سيراميكا كليوباترا : مفتاح الاوضة بتاع ميدو جابر مكانش مفعل .. جه يفتح الاوضة مفتحش .. عامل الخدمة خد الكارت ونزل يفعله قالوله لأ لازم هو اللي ينزل يفعله رغم ان اي حد كان بيفعل الكروت عادي قبل كده .. #اللاعب_ميدو_جابر_فين— وائل كارتة (@GJk71eVGaq1Ue6R) November 25, 2020