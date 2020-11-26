بعد اختفائه أمس.. الجمهور لـ ميدو جابر: ربنا يطمنا عليك

وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".









ودشن عدد من رود مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللاعب_ميدو_جابر_فين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.











وكشفت الأجهزة الأمنية، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.



بالفحص، تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.





