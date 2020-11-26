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رياضة

بعد اختفائه أمس.. الجمهور لـ ميدو جابر: ربنا يطمنا عليك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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منار نور
سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.


وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".


ودشن عدد من رود مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللاعب_ميدو_جابر_فين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


وكشفت الأجهزة الأمنية، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.


بالفحص، تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.


واستطرد المشرف العام على الكرة: "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. وننتظر رد الجهات الرسمية حول اختفاء اللاعب".


واختتم معتز البطاوي حديثه قائلا: "أتمنَّى الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر".



وجاءت التعليقات عبر السوشيال ميديا كالتالي:
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