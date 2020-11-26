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محافظات

تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
تركيب القطع الموفرة
تركيب القطع الموفرة
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إيهاب عمر
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الخميس مبادرة القطع الموفرة  لترشيد استهلاك المياه ضمن مشروع "كل نقطة بتفرق" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية برعاية الشركة القابضة للمياه لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس . 

وذلك للحد من الهدر والإسراف والدعوة الجادة إلى ترشيد الاستهلاك و تعديل الأنماط والعادات الاستهلاكية للموارد الطبيعية المحدودة .

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وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان مبادرة تركيب "القطع الموفرة " تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح من 30% الى 50% من استهلاك المياه من خلال الحملة القومية لترشيد المياه والتى أطلقتها الشركة القابضة للمياه بجميع شركاتها التابعة على نطاق الجمهورية ، علما بأن الشركة  قامت بعمل حصر لجميع دور العبادة من مساجد أهلية وكنائس بكل مركز باعتماد المسئولين بالمحافظة والذي وصل عددهم إلى 1000 مسجد أهلى وكنيسة بالمرحلة الأولى لمبادرة تركيب القطع الموفرة.

وأضاف صلاح  أنه سيتم إصلاح اى اعطال  موجودة بمصادر المياه بالمساجد والكنائس بمعرفة فرق السباكة المكلفة بتركيب القطع الموفرة بكل فرع وشبكة مياه على أن يتم لقياس كمية استهلاك المياه قبل تركيب القطع الوفرة  وبعد تركيبها من خلال القراءة الموجودة بالعداد .

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه تم نشر بوسترات توعوية موحدة من الشركة القابضة على مستوى جميع الشركات التابعة  بجانب كل  القطع الموفرة  التى تم تركيبها للارتقاء بالفكر التوعوى الثقافى الأمر الذي يعود بإيجابية على المواطنين أنفسهم ومن ثم الصالح العام الذي سيضمن بمشيئة الله تعالى استدامة الموارد المحدودة القائم الأساسي للبرامج التنموية.

وفي سياق متصل أكد  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه سيتم شمول المبادرة للهيئات الحكومية والمدارس والمعاهد في الآونة المقبلة بعد ان نجني ثمار ترشيد الاستهلاك لشرارة البدء المنطلقة بجميع دور العبادة بمحافظة أسيوط، كسبيل ممهد للتنمية المستدامة.
تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة
تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة
تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة
تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة
تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة
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