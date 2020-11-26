خاص| لاعب الزمالك السابق: أتمناها مباراة ملحمية أمام الأهلي مثلما حدث مع الترجي

أكد التونسي وسام العابدي لاعب نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى أن يخوض الفريق اللقاء مثلما لعب أمام فريق الترجي في نفس البطولة.

وقال وسام العابدي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " أتمنى أن تكون مباراة الأهلي ملحمية مثلما فعل نادي الزمالك مع فريق الترجي ".

وتابع : " لاعبي الزمالك قدموا مباراة رائعة أمام نادي كبير بحجم الترجي في هذه النسخة واستطاع إقصاءهم من البطولة ".

وأضاف : " كذلك لعب نادي الزمالك مباراة تكتيكية رائعة أمام فريق الرجاء المغربي واقصاهم أيضًا من البطولة ".

وأختتم : " نادي الزمالك قوي هذا الموسم ، ويستطيع التتويج بالبطولة عن طريق النادي الأهلي أو أي فريق ".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الأهلي، غدا، الجمعة، في التاسعة مساءً ، على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.





يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.





كانت مسحة الكاف، كشفت، أمس، الأربعاء، عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش، قبل مواجهة الأهلي.





ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.







