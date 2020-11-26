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فن

من الجيم.. شاهد | تامر هجرس في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر في الصورة بملابس رياضية من الجيم.

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلًا:  "صباحكم جميل".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.


وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كلًا من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".


أكد المخرج محمد عبد الرحمن حماقى أنه ينتظر بفارغ الصبر عرض أول أفلامه "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى تم الانتهاء من تصويره بداية العام الجارى ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا مضيفًا أنه يأمل أن يشاهد الناس الفيلم في شهر أكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور العرض السينمائية وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها.


حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، واثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحقيق نجاح يوازى المجهود الكبير الذي بذل للخروج بالفيلم فى أفضل صورة.

من الجيم.. شاهد | تامر هجرس في أحدث ظهور عبر إنستجرام
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