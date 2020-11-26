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رياضة

خاص | بيسيرو: العامل النفسي سيحسم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بيسيرو صورة أرشيفية
بيسيرو "صورة أرشيفية"
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مجدي سلامة

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا، أن العامل النفسي هو من سيحسم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بـنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقال بيسيرو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " المباراة صعبة على النادي الأهلي حيث تحمل ضغوط نفسية كبيرة على اللاعبين ".

وتابع : " العامل النفسي مهم عند اللاعبين في المباراة فهو من سيحسم نتيجة اللقاء في النهائي ".

وأختتم : " أتمنى أن يحالف اللاعبين مزيد من الحظ والحصول على البطولة في النهاية".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة القادم ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا على إستاد القاهرة.

كانت مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أثبتت أمس الأربعاء، إصابة محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك بفيروس كورونا، وصالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي.

وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا. 

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك:

في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم حمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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