بالأسماء.. إصابة 3 مجندين في حادث تصادم سيارة شرطة وملاكي ببني سويف

أصيب 3 مجندين صباح اليوم الخميس ، في حادث تصادم على الطريق الشرقي القديم بنى سويف- المنيا، عندما اصطدمت سيارة ملاكى بسيارة شرطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتبين ان الاصابات عبارة عن اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات، وقام فريق من الأطباء بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.
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كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة 3 مجندين هم: احمد صالح محمد 23 سنه، مجند، ومحمد عاطف عبدالفتاح، 21 سنة، مجند، وعلى ربيع على 22 سنة، مجند، وجميعهم من المنيا.