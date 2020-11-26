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أخبار البلد

"حمايتك في قانونك" جلسة استماع لـ قومي المرأة بمناسبة حملة الـ "16 يوم"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أطلق المجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أولى فعاليات اللجنة ضمن حملته السنوية الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء وهى جلسة استماع  لعدد من النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحت عنوان حمايتك في قانونك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف الوقوف على أنواع العنف التي تواجهها النساء والفتيات ذات الإعاقة  والصعوبات والتحديات التي تعيق ممارستهن لحقوقهن  وحرياتهن وكذلك توعيتهن بما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حماية لهن من أشكال العنف التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وذلك بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة اللجنة ومشاركة عدد من عضوات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات على مقعد الإعاقة وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة من المحافظات المختلفة ، وحاضر فيها مها هلالى مقرر مناوب اللجنة وداليا عاطف وشريفة مسعود عضوات اللجنة.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان جلسة الاستماع تأتى في اطار اهتمام  المجلس بتمكين النساء والفتيات ذات الإعاقة من الوصول لحقوقهن و دمجهن في المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد بدأت جلسة الاستماع  بسرد المشاركات من الفتيات والنساء ذات الإعاقة  لأشكال العنف اللاتي يتعرضن لها  في حياتهن اليومية ، واستعرضت كل من داليا عاطف وشريفة مسعود  نصوص مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الأخرى المتعلقة بالحماية من اشكال العنف.

وأكدت مها هلالي أن  جلسة الاستماع انتهت الي توجيه عدد من الرسائل للنساء والفتيات ذات الإعاقة وللمجتمع بشكل عام مفادها أن أي شكل من أشكال العنف قد يمارس ضد سيدة او فتاة ذات إعاقة يقابله نص قانوني يجرمه و يحمي منه حماية مضاعفة وأن أي فتاة أو سيدة ذات إعاقة وهي تحمي نفسها من أي عنف قد يمارس ضدها عليها أن تعرف أن "حمايتك في قانونك ".

وكان المجلس القومي للمرأة قد أضاء بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي.

وبذلك قد انضموا إلى المجتمع العالمي في إطلاق حملة الــ 16 يومًا من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن دعوة لوّن العالم برتقاليًا في إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
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