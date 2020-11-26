غدا.. مصطفى درويش وعصام السقا ضيفا برنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة والنصف مساء غد الجمعة على شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي أبطال حكاية " ربع قيراط" من مسلسل إلا أنا الفنان مصطفى درويش والفنان عصام السقا في حوار فنى شيق والكشف عن عدد من الأسرار عن العمل الذي حقق نجاح كبير





ويفتح درويش قلبه لبرنامج واحد من الناس ليجيب عن دوره الذي اثار ردود افعال كبيرة عبر السوشيال ميديا فى حكاية "ربع قيراط "من مسلسل "الا انا " ، ويعتبر أولى بطولاته المطلقة مع النجمة ريهام عبد الغفور ، وتصدره التريند لاكثر الاعمال مشاهدة













كما يكشف درويش عن شخصية ابو حجر وكيف تعامل معاها وبراعته الشديدة في اداء الشخصية ، وكواليس تعاونه مع الفنانة ريهام عبد الغفور





وعلي جانب اخر يكشف عصام السقا عن شخصية المحامى خالد فى حكاية "ربع قيراط " من مسلسل "الا انا " الذى يقف بجوار منى او ريهام عبد الغفور فى مشكلتها مع زوجها .





كما يتحدث عن مشاركته فى فيلم الجزيرة 2 ومسلسلات الحصان الاسود وذهاب وعودة ، وكواليس شخصية الشهيد محمد محمود محسن الشهير بلقب هرم فى مسلسل الاختيار .





يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة والنصف مساء غدا الجمعة علي شاشة الحياة





يذكر أن كشف الفنان عصام السقا عن المقربين له فى الوسط الفنى، والذين يدعمونه باستمرار منذ بدايته وحتى دخوله عالم التمثيل.





وقال عصام السقا، فى ندوة "صدى البلد": "أقرب الفنانين إلى قلبي هو أحمد السقا والذى أعتبره من أجدع الشخصيات التى قابلتها فى حياتى، وكذلك أمير كرارة الذى يتسم أيضا بالجدعنة، والذي وقف بجوارى كثيرا فى بدايتى الفنية".





وأوضح السقا: "هناك كثير من النجوم المقربين لى، خاصة أن علاقتى بهم ممتدة منذ أن كنت أعمل فى المونتاج كمونتير".





وكان عصام السقا شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، وميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدى.





وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة، ويعمل فنانا داخل أحداث العمل، حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.





وأضاف أنه يتعرض لعدة مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام.









وأوضح أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوقا لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهم العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.









وأشار عصام إلى أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف وأحب التعامل معه ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.





"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى وبطولة ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدى.



