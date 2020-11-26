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محافظات

بتمويل 14 مليون جنيه.. 113 فرصة عمل في المنوفية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير (113) فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر أكتوبر الماضي، بتمويل (14) مليونا و(439) ألف جنيه لتنفيذ (92) مشروعا بكل مدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأكد محافظ المنوفية أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وذلك عن طريق تدريب الشباب على كيفية استغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد".

وكذلك تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لـ"رؤية مصر 2030".

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كان قد قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 15 ألف جنيه للسيدة "أم الرزق عبد النبي سليم"، وذلك بعد استغاثتها علي مواقع السوشيال ميديا، مناشدة محافظ المنوفية بمساعدتها لسداد ديونها  من أجل الحفاظ علي مستقبل ابنتها وإنقاذها من قرار  سيُصدر في حقها بالسجن من قبل أحد البنوك ، جاء ذلك عقب استقبالها وابنتها بمكتبه بالديوان العام.

استنجدت السيدة "أم الرزق عبد النبي سليم" عاملة نظافة بمستشفى سرس الليان بمحافظ المنوفية علي مواقع السوشيال ميديا بعد تراكم ديون وفوائد عليها لأحد البنوك، وأوضحت أنها قامت باقتراض مبلغ من البنك لإجراء عدة عمليات جراحية لابنها بعد تعرضه لحادث أليم، وأكدت أنها بعد أن قامت بسداد قيمة القرض فوجئت بأن البنك قام برفع قضية ضد ابنتها الطالبة بكلية التربية يطالبها بقيمة الفوائد، هذا وقد أكدت السيدة أن ابنتها معرضة للحبس وضياع مستقبلها على الرغم من تفوقها الدراسي .   

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة، مشيرًا إلى  ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.
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