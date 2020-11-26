بتمويل 14 مليون جنيه.. 113 فرصة عمل في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير (113) فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر أكتوبر الماضي، بتمويل (14) مليونا و(439) ألف جنيه لتنفيذ (92) مشروعا بكل مدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع البنوك المصرية.





وأكد محافظ المنوفية أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وذلك عن طريق تدريب الشباب على كيفية استغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد".





وكذلك تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لـ"رؤية مصر 2030".





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