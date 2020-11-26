وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي في السويس.. شاهد

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور إبراهيم عشماوي ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس والدكتور ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.









واكد الوزير أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس ، يساهم في تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، و إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة ، لافتا الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل كما يتم ايضا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات .





وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.













وتفقد ايضًا الوزير يرافقه عماد زين وكيل وزارة التموين بالسويس مركز الخدمات النموذجي بالمحافظة ، للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.









من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،انه تم تصميم مكتب السجل التجارى النموذجى بالسويس وفقا لأحدث التكنولوجيا ويضم 22 شباكا لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء ،كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى ، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجارى..‬



