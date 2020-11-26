مرصد الأزهر: نهدف لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام..فيديو

قال الدكتور محمد عبد الرحمن، المشرف بمرصد الازهر لمكافحة التطرف، إن مرصد الازهر منذ انشائه فى يونيو 2015 وهو يقوم بالعديد من الإصدارات والفيديوهات عن داعش واستقطاب النساء وعن أزمة الروهينجا والقضايا المهمة على الساحة، بالإضافة إلى الدراسات المهمة عن استهداف دور العبادة، وعن أهمية دور العبادة فى التشريعات والقوانين الدولية ولماذا قام الارهابيون فى استهداف دور العبادة سواء مساجد او كنائس.









وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن كتاب خطاب الكراهية يتحدث عن الكراهية والأمر منتشر جدًا فى وسائل الإعلام الغربية التى تكيل بمكيالين والتى تظهر الجرائم التى يرتكبها الإرهابيون على انها متعلقة بالإسلام فى حين تظهر الجرائم الأخرى التى يرتكبها غعير المسلمين والغربيون بأنها جرائم عادية وليست ارهاب.









وأوضح أن مرصد الازهر يوصى بعدة توصيات لحل مشكلة ربط الارهاب بالدين الاسلامى.





وأطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع مركز «صواب»، خلال الأسبوع المقبل، حملةً بعنوان: «أكاذيب داعش»؛ لكشف زيف ادِّعاءات تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يستخدم النصوص الدينية خارج سياقها، وينتهج سياسة غَسْل الأدمغة من خلال العرض المفرط لمحتويات مرئية عنيفة؛ كإحدى الحيل التي يستخدمها التنظيم لخداع من يمكن جذبه من المتعاطفين معه!





وتَنشر الحملة شهادات على لسان أعضاء سابقين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأخرى من أناس عايشوها؛ لترفع الستار عن الحجج والوعود الكاذبة التي استخدمها ذلك التنظيم الإرهابي لجذب أصحاب العقول الهشَّة.





وتستهدف الحملة التي تنشر بـ12 لغة على مدار أسبوع، حماية النشء والشباب من الوقوع في شباك الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يستغل شبكة الإنترنت التي أتاحت التغلُّب على عوائق الزمان والمكان؛ من أجل استقطاب مؤيدين جدد وتجنيد مزيد من المقاتلين.





واختتمت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى محافظة بني سويف إلى قرى (بني عقبة- العجرة- الفقيرة) التابعين لمركز ببا، أعمالها بعد أن وقعت الكشف الطبي خلال يومين على أكثر من 1886 شخصًا في 9 تخصصات (رمد- عظام- باطنة- نساء وتوليد- مسالك- جراحة- أطفال- جلدية- أنف وأذن).



